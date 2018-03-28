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28 марта 2018, 12:03



Сегодня в Норильске в связи с общероссийским трауром отменены развлекательные мероприятия.

В Норильске, как и по всей стране, приспущены государственные флаги РФ. Учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Просмотров:151 28 марта в России траур по погибшим в результате пожара в Кемерово.В Норильске, как и по всей стране, приспущены государственные флаги РФ. Учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.