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28 марта 2018, 12:24



Самые многочисленные делегации из Индии и Китая. На Красноярском экономическом форуме ожидается свыше 5000 участников.

В течение трех дней в рамках КЭФ будет работать не менее 70 дискуссионных площадок. Программные документы для обсуждения формирует правительство Красноярского края совместно с аналитическим центром «Проектный офис» и Центром стратегических разработок Алексея Кудрина, сообщили в пресс-центре Красноярского экономического форума. Ожидается, что форум посетит около пяти тысяч участников, в числе которых эксперты российского и международного уровней. В настоящее время зарегистрированы делегации из 14 зарубежных стран (самые многочисленные - из Индии и Китая) и порядка 40 регионов России. «Красноярский экономический форум позиционирует себя как крупнейшая экспертная площадка. По сути, это «мозговой штурм», на котором определяется дальнейшее экономико-социальное развитие Сибири и страны», - отметил Сергей Верещагин. Традиционно экономический форум открывает молодежная площадка на тему «Креативные индустрии: бизнес нового формата». Активные молодые люди со всей страны обсудят на пленарном заседании и практических площадках, как молодежь через свои идеи может качественно менять бизнес-среду и жизнь в целом. В ходе открытых дискуссий деловой программы участники КЭФ-2018 обсудят задачи развития России на новый период и пути их решения. Тематика дискуссионных площадок КЭФ сформирована по основным стратегическим направлениям, озвученным президентом РФ в ходе послания Федеральному Собранию: «Человеческий капитал», «Малый и средний бизнес», «Региональная политика», «Инфраструктура», «Инвестиции», «Цифровые технологии», «Экология». Отдельного внимания заслуживает направление «Сибирь». Так, через все мероприятия КЭФ «красной нитью» пройдет тема формирования макрорегиона «Енисейская Сибирь» – проекта, поддержанного президентом России Владимиром Путиным. В основной день форума, 13 апреля, после пленарной дискуссии состоится роуд-шоу, где будут представлены приоритетные для «Енисейской Сибири» инвестиционные проекты. В заключительный день КЭФ пройдет пленарное заседание «Сибирь 2018-2024: реализуя потенциал», на котором тематика форума будет переведена в региональную плоскость. Эксперты рассмотрят конкурентные преимущества Сибири в рамках Евразийского партнерства, а также сценарий его развития на ближайшие шесть лет. Также в рамках КЭФ запланирована выставка, разделенная на четыре тематические зоны – проект «Енисейская Сибирь», город Красноярск, XXIX Всемирная зимняя Универсиада-2019 и экспозиция предприятий. Кроме того, готовятся к подписанию порядка 50 соглашений между Красноярским краем, регионами РФ, инвестиционными компаниями, государственными органами, банковскими структурами.

Просмотров:139 Сегодня в ходе пресс-конференции заместитель председателя правительства Красноярского края – министр экономического развития и инвестиционной политики края Сергей Верещагин рассказал о программе предстоящего Красноярского экономического форума «Россия 2018-2024: реализуя потенциал», который пройдет 12-14 апреля.В течение трех дней в рамках КЭФ будет работать не менее 70 дискуссионных площадок. Программные документы для обсуждения формирует правительство Красноярского края совместно с аналитическим центром «Проектный офис» и Центром стратегических разработок Алексея Кудрина, сообщили в пресс-центре Красноярского экономического форума.Ожидается, что форум посетит около пяти тысяч участников, в числе которых эксперты российского и международного уровней. В настоящее время зарегистрированы делегации из 14 зарубежных стран (самые многочисленные - из Индии и Китая) и порядка 40 регионов России.«Красноярский экономический форум позиционирует себя как крупнейшая экспертная площадка. По сути, это «мозговой штурм», на котором определяется дальнейшее экономико-социальное развитие Сибири и страны», - отметил Сергей Верещагин.Традиционно экономический форум открывает молодежная площадка на тему «Креативные индустрии: бизнес нового формата». Активные молодые люди со всей страны обсудят на пленарном заседании и практических площадках, как молодежь через свои идеи может качественно менять бизнес-среду и жизнь в целом.В ходе открытых дискуссий деловой программы участники КЭФ-2018 обсудят задачи развития России на новый период и пути их решения. Тематика дискуссионных площадок КЭФ сформирована по основным стратегическим направлениям, озвученным президентом РФ в ходе послания Федеральному Собранию: «Человеческий капитал», «Малый и средний бизнес», «Региональная политика», «Инфраструктура», «Инвестиции», «Цифровые технологии», «Экология».Отдельного внимания заслуживает направление «Сибирь». Так, через все мероприятия КЭФ «красной нитью» пройдет тема формирования макрорегиона «Енисейская Сибирь» – проекта, поддержанного президентом России Владимиром Путиным. В основной день форума, 13 апреля, после пленарной дискуссии состоится роуд-шоу, где будут представлены приоритетные для «Енисейской Сибири» инвестиционные проекты.В заключительный день КЭФ пройдет пленарное заседание «Сибирь 2018-2024: реализуя потенциал», на котором тематика форума будет переведена в региональную плоскость. Эксперты рассмотрят конкурентные преимущества Сибири в рамках Евразийского партнерства, а также сценарий его развития на ближайшие шесть лет.Также в рамках КЭФ запланирована выставка, разделенная на четыре тематические зоны – проект «Енисейская Сибирь», город Красноярск, XXIX Всемирная зимняя Универсиада-2019 и экспозиция предприятий.Кроме того, готовятся к подписанию порядка 50 соглашений между Красноярским краем, регионами РФ, инвестиционными компаниями, государственными органами, банковскими структурами.