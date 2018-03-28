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28 марта 2018, 12:31



Четверо норильчан в составе сводного отряда краевой полиции вернулись из служебной командировки в Республику Дагестан.

Сводный отряд полиции из 49 человек на железнодорожном вокзале Красноярска встречали официальные лица, родственники и близкие. После минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерово начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий поблагодарил сотрудников полиции за добросовестное выполнение служебного долга и вручил наиболее отличившимся сотрудникам награды. Наш старшина полиции Константин Голубев, полицейский взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Норильску, был награжден нагрудным знаком краевого Совета ветеранов ОВД «За заслуги в укреплении правопорядка» за образцовое исполнение служебного долга по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации. После курса реабилитации и отпуска полицейские приступят к несению службы в местах своей дислокации.

Просмотров:127 В течение полугода полицейские обеспечивали безопасность в регионе со сложной обстановкой, поддерживали правопорядок на территории республики и оказывали содействие своим коллегам из местных территориальных органов внутренних дел.Сводный отряд полиции из 49 человек на железнодорожном вокзале Красноярска встречали официальные лица, родственники и близкие. После минуты молчания в память о жертвах пожара в Кемерово начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий поблагодарил сотрудников полиции за добросовестное выполнение служебного долга и вручил наиболее отличившимся сотрудникам награды.Наш старшина полиции Константин Голубев, полицейский взвода охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Норильску, был награжден нагрудным знаком краевого Совета ветеранов ОВД «За заслуги в укреплении правопорядка» за образцовое исполнение служебного долга по обеспечению государственной безопасности и территориальной целостности Российской Федерации.После курса реабилитации и отпуска полицейские приступят к несению службы в местах своей дислокации.