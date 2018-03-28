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28 марта 2018, 12:57



Более 300 тысяч рублей вернет Соцстрах норильским льготникам. Прокуратурой г. Норильска восстановлены права семи инвалидов.

Прокуратурой г. Норильска установлено, что в нарушение Федерального закона «О государственной социальной помощи» в 2018 году филиалом № 14 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования РФ специальные талоны (именные направления) на право безденежного проезда к месту стационарного лечения и обратно инвалидам и детям-инвалидам не выдавались, в связи с чем они вынуждены были приобретать билеты за счет собственных средств. Причиной необеспечения инвалидов и детей-инвалидов специальными талонами (именными направлениями) стало отсутствие заключенных государственных контрактов с транспортной авиационной компанией на перевозку льготной категории граждан. По результатам проверки прокуратурой города в первом квартале 2018 года в суд общей юрисдикции предъявлены исковые заявления в защиту прав 13 инвалидов, из них девять детей-инвалидов, с требованием взыскать в их пользу денежные средства на общую сумму более 550 тыс. руб. В настоящее время судом рассмотрено и удовлетворено семь заявлений на общую сумму более 300 тыс. руб, сообщил и. о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев.

Просмотров:129 Прокуратурой г. Норильска на постоянной основе проводятся проверки соблюдения социальных прав инвалидов на возмещение расходов, связанных с самостоятельным приобретением билетов к месту стационарного лечения (обследования) и обратно.Прокуратурой г. Норильска установлено, что в нарушение Федерального закона «О государственной социальной помощи» в 2018 году филиалом № 14 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования РФ специальные талоны (именные направления) на право безденежного проезда к месту стационарного лечения и обратно инвалидам и детям-инвалидам не выдавались, в связи с чем они вынуждены были приобретать билеты за счет собственных средств.Причиной необеспечения инвалидов и детей-инвалидов специальными талонами (именными направлениями) стало отсутствие заключенных государственных контрактов с транспортной авиационной компанией на перевозку льготной категории граждан.По результатам проверки прокуратурой города в первом квартале 2018 года в суд общей юрисдикции предъявлены исковые заявления в защиту прав 13 инвалидов, из них девять детей-инвалидов, с требованием взыскать в их пользу денежные средства на общую сумму более 550 тыс. руб. В настоящее время судом рассмотрено и удовлетворено семь заявлений на общую сумму более 300 тыс. руб, сообщил и. о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев.