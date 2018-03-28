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28 марта 2018, 12:57

Более 300 тысяч рублей вернет Соцстрах норильским льготникам. Прокуратурой г. Норильска восстановлены права семи инвалидов.


Прокуратурой г. Норильска на постоянной основе проводятся проверки соблюдения социальных прав инвалидов на возмещение расходов, связанных с самостоятельным приобретением билетов к месту стационарного лечения (обследования) и обратно.
Прокуратурой г. Норильска установлено, что в нарушение Федерального закона «О государственной социальной помощи» в 2018 году филиалом № 14 Государственного учреждения - Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования РФ специальные талоны (именные направления) на право безденежного проезда к месту стационарного лечения и обратно инвалидам и детям-инвалидам не выдавались, в связи с чем они вынуждены были приобретать билеты за счет собственных средств.
Причиной необеспечения инвалидов и детей-инвалидов специальными талонами (именными направлениями) стало отсутствие заключенных государственных контрактов с транспортной авиационной компанией на перевозку льготной категории граждан.
По результатам проверки прокуратурой города в первом квартале 2018 года в суд общей юрисдикции предъявлены исковые заявления в защиту прав 13 инвалидов, из них девять детей-инвалидов, с требованием взыскать в их пользу денежные средства на общую сумму более 550 тыс. руб. В настоящее время судом рассмотрено и удовлетворено семь заявлений на общую сумму более 300 тыс. руб, сообщил и. о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев.

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    Список новостей

 28 марта 2018 
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13:06   В Норильске пройдут публичные слушания. Горожане обсудят развитие торговли на территории города в 2018 – 2022 гг. 12:57   Более 300 тысяч рублей вернет Соцстрах норильским льготникам. Прокуратурой г. Норильска восстановлены права семи инвалидов.
12:31   Четверо норильчан в составе сводного отряда краевой полиции вернулись из служебной командировки в Республику Дагестан. 12:24   Самые многочисленные делегации из Индии и Китая. На Красноярском экономическом форуме ожидается свыше 5000 участников.
12:03   Сегодня в Норильске в связи с общероссийским трауром отменены развлекательные мероприятия. 11:51   В Енисейском речном пароходстве «Норникеля» стартует месячник по охране труда.
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11:10   Разыскивается бывший менеджер одной из норильских авиакасс, совершивший мошенничество. 10:45   Исполняющий обязанности прокурора Норильска обсудил с руководством отдела надзорной деятельности меры по противопожарной безопасности в общественных местах.
10:29   В Заполярном филиале «Норникеля» завершается модернизация оборудования подъемного комплекса скипового ствола № 3 рудника «Таймырский». 09:33   Сегодня, 28 марта в России общенациональный траур.
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 27 марта 2018 
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17:41   Усомнился в собственном здоровье и решился на обман. Норильчанин ответит в суде за пособничество в подделке документа. 17:41   Норильчан призывают принять участие в Пасхальном благотворительном марафоне. Помощи ждут малоимущие, инвалиды и маленький Демьян.
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16:44   «Театральная весна» закроется только церемонией награждения. В связи с трагедией в Кемерове в учреждениях культуры Красноярского края внесены изменения в программе мероприятий. 16:38   Прокуратура Норильска взяла на контроль расследование по двум случаям жестокого обращения с животными
16:24   Благодаря волонтерам, расписавшим стены игровой комнаты во фтизиатрическом отделении детской больницы, ребятишкам, находящимся на лечении, будет не так тоскливо проводить здесь время 16:17   Персональные скидки получат посетители «Ярмарки квартир». Свои предложения для жителей Норильска подготовили лидеры по продажам квартир в России
16:03   Более 13 тысяч семей Норильска получили сертификаты на материнский капитал. С этого года использовать его можно и на льготную ипотеку 16:00   Члены группировки «Красноярский джамаат», пойманные в Красноярске, были связаны с международными террористическими организациями.
15:45   Жители Таймыра почтут сегодня память погибших в пожаре в Кемерово. 15:40   20 лет на сцене. Хореографический ансамбль «Жемчужина Заполярья» отметил юбилей праздничным концертом.
15:18   «Норникель» привлекателен для металлургов. Выпускники российских вузов назвали лучшие компании для старта карьеры. 14:58   Молодые норильчане могут приять участие в молодёжной площадке «Поколение-2030» в рамках Красноярского экономического форума.
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