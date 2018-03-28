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28 марта 2018, 13:06



В Норильске пройдут публичные слушания. Горожане обсудят развитие торговли на территории города в 2018 – 2022 гг.

Реализация Концепции позволит достичь установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов; осуществить поэтапный переход хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю в нестационарных торговых объектах, в стационарные торговые объекты и многопрофильные торговые комплексы (центры); сформировать торговую инфраструктуру с учетом потребностей населения и современных требований к видам и типам торговых объектов, говорится в официальном сообщении администрации города. Публичные слушания пройдут во всех районах Большого Норильска: 24.04.2018 в 18-00 в конференц-зале здания Талнахского территориального управления администрации города Норильска (город Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10, 3-й этаж); 25.04.2018 в 18-00 в конференц-зале здания Кайерканского территориального управления администрации города Норильска (город Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9а, 4-й этаж); 26.04.2018 в 18-00 в конференц-зале здания управления имущества администрации города Норильска (город Норильск, район Центральный, Ленинский проспект, д. 23а, 3-й этаж). С текстом Концепции возможно заранее ознакомиться на официальном сайте муниципального образования город Норильск: Постановление главы города Норильска от 23.09.2018 № 09 «О проведении публичных слушаний» размещено в разделе «Документы», в подразделе «Нормативные правовые акты». Заинтересованные лица и жители города до 24.04.2018 могут направить свои замечания и предложения по проекту Концепции в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска по адресу: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 21; по электронной почте: upriu@norilsk-city.ru; по факсу (3919) 43-71-91.

Просмотров:135 Проект Концепции развития торговой отрасли в сфере розничной торговли на территории муниципального образования город Норильск на 2018-2022 годы разработан администрацией города Норильска.Реализация Концепции позволит достичь установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых объектов; осуществить поэтапный переход хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю в нестационарных торговых объектах, в стационарные торговые объекты и многопрофильные торговые комплексы (центры); сформировать торговую инфраструктуру с учетом потребностей населения и современных требований к видам и типам торговых объектов, говорится в официальном сообщении администрации города.Публичные слушания пройдут во всех районах Большого Норильска:24.04.2018 в 18-00 в конференц-зале здания Талнахского территориального управления администрации города Норильска (город Норильск, район Талнах, ул. Диксона, д. 10, 3-й этаж);25.04.2018 в 18-00 в конференц-зале здания Кайерканского территориального управления администрации города Норильска (город Норильск, район Кайеркан, ул. Шахтерская, д. 9а, 4-й этаж);26.04.2018 в 18-00 в конференц-зале здания управления имущества администрации города Норильска (город Норильск, район Центральный, Ленинский проспект, д. 23а, 3-й этаж).С текстом Концепции возможно заранее ознакомиться на официальном сайте муниципального образования город Норильск: Постановление главы города Норильска от 23.09.2018 № 09 «О проведении публичных слушаний» размещено в разделе «Документы», в подразделе «Нормативные правовые акты».Заинтересованные лица и жители города до 24.04.2018 могут направить свои замечания и предложения по проекту Концепции в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска по адресу: 663302, Красноярский край, г. Норильск, ул. Кирова, д. 21; по электронной почте: upriu@norilsk-city.ru; по факсу (3919) 43-71-91.