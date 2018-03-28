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28 марта 2018, 13:11



В период третьего этапа реконструкции ВПП напрямую норильчане смогут улететь только в Москву, Красноярск, Новосибирск.

Однако в период реконструкции ВПП с 4 июня по 22 сентября, перечень прямых рейсов будет уменьшен. Напрямую можно будет улететь лишь в трех направлениях: Москва, Новосибирск, Красноярск. Основное отличие третьего этапа реконструкции – типы воздушных судов. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800, что позволит удовлетворить потребности в авиаперевозках в период пикового спроса. Летом пассажиры из Норильска смогут улететь рейсами авиакомпании NordStar по двум направлениям - в Москву и Красноярск. В Новосибирск рейсы будет осуществлять АК «S7». Рейсы по направлению Норильск - Москва будут осуществляться с посадкой в Новом Уренгое для дозаправки воздушных судов, обратный рейс будет прямым. Частота рейсов: в Москву - до 3 рейсов ежедневно, в Красноярск - до 2 рейсов ежедневно.

Просмотров:177 Авиакомпания «Нордстар» заявила о переходе на летнее расписание. Период летней аэронавигации продлится по 28 октября. Из Норильска сохранены рейсы по традиционной летной программе. Все желающие могут улететь на ежедневных рейсах в Москву и Красноярск. Также будут выполняться рейсы в Санкт-Петербург, Абакан, Нижний Новгород, Белгород, Екатеринбург, Новосибирск, Самару, Уфу, Краснодар, Сочи и Баку.Однако в период реконструкции ВПП с 4 июня по 22 сентября, перечень прямых рейсов будет уменьшен. Напрямую можно будет улететь лишь в трех направлениях: Москва, Новосибирск, Красноярск.Основное отличие третьего этапа реконструкции – типы воздушных судов. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800, что позволит удовлетворить потребности в авиаперевозках в период пикового спроса. Летом пассажиры из Норильска смогут улететь рейсами авиакомпании NordStar по двум направлениям - в Москву и Красноярск. В Новосибирск рейсы будет осуществлять АК «S7». Рейсы по направлению Норильск - Москва будут осуществляться с посадкой в Новом Уренгое для дозаправки воздушных судов, обратный рейс будет прямым. Частота рейсов: в Москву - до 3 рейсов ежедневно, в Красноярск - до 2 рейсов ежедневно.