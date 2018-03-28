Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 марта 2018, 13:14



В Норильске осужден мужчина за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере.

В ходе расследования было установлено, что подозреваемый незаконно приобрел синтетическое наркотическое средство, которое хранил при себе до момента задержания сотрудниками полиции. Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом ему преступлении и, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года восемь месяцев. Назначенное наказание осужденный будет отбывать в колонии общего режима.

Просмотров:139 Норильским городским судом с участием представителя прокуратуры рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого по статье УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере», сообщил и. о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев.В ходе расследования было установлено, что подозреваемый незаконно приобрел синтетическое наркотическое средство, которое хранил при себе до момента задержания сотрудниками полиции.Суд признал мужчину виновным в инкриминируемом ему преступлении и, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года восемь месяцев.Назначенное наказание осужденный будет отбывать в колонии общего режима.