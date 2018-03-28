Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

28 марта 2018, 13:36



Досрочно ЕГЭ по английскому языку сегодня сдают в крае 23 человека. Пункты проведения экзаменов организованы в Красноярске и Норильске.

Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Продолжительность экзамена - 15 минут. Для получения максимального результата в 100 баллов участнику нужно успешно выполнить и письменную часть работы. Максимум для устной части определён в 20 баллов, для письменной - в 80. Письменный ЕГЭ по английскому языку в досрочный период участники сдадут 2 апреля. Никаких технологических сбоев во время сдачи ЕГЭ не зафиксировано. Напомним, досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля. Следующий ЕГЭ пройдет 30 марта. В этот день более 280 человек планируют сдавать экзамен по математике.

Просмотров:129 Сегодня в России проходит ЕГЭ досрочного периода по иностранным языкам раздела «Говорение». В Красноярском крае 23 человека сдают устную часть экзамена по английскому языку, сообщили в министерстве образования Красноярского края.Процедура сдачи устной части автоматизирована, экзамен проходит за компьютером с использованием аудиогарнитуры. Продолжительность экзамена - 15 минут. Для получения максимального результата в 100 баллов участнику нужно успешно выполнить и письменную часть работы. Максимум для устной части определён в 20 баллов, для письменной - в 80. Письменный ЕГЭ по английскому языку в досрочный период участники сдадут 2 апреля.Никаких технологических сбоев во время сдачи ЕГЭ не зафиксировано.Напомним, досрочный период ЕГЭ в 2018 году проходит с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля. Следующий ЕГЭ пройдет 30 марта. В этот день более 280 человек планируют сдавать экзамен по математике.