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28 марта 2018, 14:38



Норильский драматический театр вошел в число лауреатов и номинантов краевого фестиваля «Театральная весна - 2018» и привез оттуда целую гроздь наград.

Сказка «Рикки-Тикки-Тави» режиссера Тимура Файрузова, премьера которой состоялась на норильской сцене накануне нового года в декабре 2017-го, победил в номинации «Лучшая премьера сезона для детей и подростков в драматическом театре (большая форма)». Спектакль «Норильские анекдоты» Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского в постановке Анны Бабановой с его почти приключенческим сюжетом получил специальный приз жюри «За яркий портрет родного города». «Лучшая женская роль второго плана в драматическом театре» досталась заслуженной артистке РФ норильчанке Нине Валенской – за создание образа Светланы в спектакле «Норильские анекдоты». Среди номинантов фестиваля были названы спектакли «С любимыми не расставайтесь», «Норильские анекдоты», «Рикки-Тикки-Тави»; режиссеры Тимур Файрузов, Анна Бабанова; художник Фемистокл Атмадзас («Рикки-Тикки-Тави»); артисты Сергей Ребрий («Норильские анекдоты»), Александр Носырев («Рикки-Тикки-Тави»), Варвара Бабаянц («С любимыми не расставайтесь»). Спектакли краевого фестиваля в целом посмотрели 7 тысяч зрителей. На протяжении всей фестивальной недели, которая проходила с 18 по 27 марта на разных площадках города, свои лучшие премьеры представили 15 театров из разных уголков нашего региона: Минусинска, Железногорска, Шарыпово, Ачинска, Норильска, Лесосибирска, Канска и других краевых, муниципальных, независимых театров и антрепризных групп. В жюри «Театральной весны» входили ведущие театральные деятели, критики-театроведы, эксперты национальной театральной премии «Золотая маска».

Просмотров:123 Торжественная церемония награждения победителей состоялась в драматическом театре имени А. С. Пушкина 27 марта.Сказка «Рикки-Тикки-Тави» режиссера Тимура Файрузова, премьера которой состоялась на норильской сцене накануне нового года в декабре 2017-го, победил в номинации «Лучшая премьера сезона для детей и подростков в драматическом театре (большая форма)».Спектакль «Норильские анекдоты» Норильского Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского в постановке Анны Бабановой с его почти приключенческим сюжетом получил специальный приз жюри «За яркий портрет родного города».«Лучшая женская роль второго плана в драматическом театре» досталась заслуженной артистке РФ норильчанке Нине Валенской – за создание образа Светланы в спектакле «Норильские анекдоты».Среди номинантов фестиваля были названы спектакли «С любимыми не расставайтесь», «Норильские анекдоты», «Рикки-Тикки-Тави»; режиссеры Тимур Файрузов, Анна Бабанова; художник Фемистокл Атмадзас («Рикки-Тикки-Тави»); артисты Сергей Ребрий («Норильские анекдоты»), Александр Носырев («Рикки-Тикки-Тави»), Варвара Бабаянц («С любимыми не расставайтесь»).Спектакли краевого фестиваля в целом посмотрели 7 тысяч зрителей. На протяжении всей фестивальной недели, которая проходила с 18 по 27 марта на разных площадках города, свои лучшие премьеры представили 15 театров из разных уголков нашего региона: Минусинска, Железногорска, Шарыпово, Ачинска, Норильска, Лесосибирска, Канска и других краевых, муниципальных, независимых театров и антрепризных групп.В жюри «Театральной весны» входили ведущие театральные деятели, критики-театроведы, эксперты национальной театральной премии «Золотая маска».