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28 марта 2018, 15:09



На перинатальном центре в Норильске работают более 400 человек. Сдать объект в эксплуатацию планируют в сентябре текущего года.

Напомним, перинатальный центр в Норильске строится с 2015 года и должен был быть сдан в конце 2017 года, однако в ноябре в краевом правительстве сообщили, что его ввод переносится на 2018 год. В начале февраля этого года власти Красноярского края в одностороннем порядке расторгли контракт с генеральным подрядчиком АО «Инженерный центр ЕЭС», основная причина - срыв сроков строительства объекта. После этого были проведены новые торги. По их результатам подрячиком была определена компания «Медкон», входящая в состав «Монолитхолдинга» (Красноярск). Стоимость перинатального центра составит более четырех млрд рублей. Ежегодно он сможет принимать порядка трех тыс. женщин с Норильска и Таймыра.

Просмотров:127 «Сегодня там работают более 400 человек, работы идут по вновь утвержденному графику, основное технологическое оборудование уже закуплено, большая его часть находится в Норильске на площадке. Где-то месяц назад я сам побывал там. И мы исходим из того, что за лето будут проведены окончательные работы, завершено благоустройство. И в сентябре этот перинатальный центр откроет свои двери для пациентов», приводит ТАСС слова врио губернатора края Александра Усса.Напомним, перинатальный центр в Норильске строится с 2015 года и должен был быть сдан в конце 2017 года, однако в ноябре в краевом правительстве сообщили, что его ввод переносится на 2018 год. В начале февраля этого года власти Красноярского края в одностороннем порядке расторгли контракт с генеральным подрядчиком АО «Инженерный центр ЕЭС», основная причина - срыв сроков строительства объекта. После этого были проведены новые торги. По их результатам подрячиком была определена компания «Медкон», входящая в состав «Монолитхолдинга» (Красноярск).Стоимость перинатального центра составит более четырех млрд рублей. Ежегодно он сможет принимать порядка трех тыс. женщин с Норильска и Таймыра.