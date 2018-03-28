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28 марта 2018, 15:12



Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий проведет прием граждан в Норильске и поселке Тухард Таймырского района.

В Норильске сход с гражданами начнётся в 17:00 29 марта по адресу: Диксона, 9 (здание библиотеки). Там же с 18:00 до 19:00 начальник Главка проведет личный прием граждан. Предварительная запись осуществляется по телефону 8(39194)5-26-57. Сход с гражданами в поселке Тухард Таймырского района состоится 31 марта с 09.10 до 10.30 по адресу: ул. Центральная, 11 (здание Дома культуры). С 10.30 в течение часа Александр Речицкий проведет личный прием. Дополнительная информация и запись – по телефону 8(39191)5-83-79.

Просмотров:113 Начальник Главного управления МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий 29 и 31 марта проведет прием граждан по личным вопросам.В Норильске сход с гражданами начнётся в 17:00 29 марта по адресу: Диксона, 9 (здание библиотеки). Там же с 18:00 до 19:00 начальник Главка проведет личный прием граждан. Предварительная запись осуществляется по телефону 8(39194)5-26-57.Сход с гражданами в поселке Тухард Таймырского района состоится 31 марта с 09.10 до 10.30 по адресу: ул. Центральная, 11 (здание Дома культуры). С 10.30 в течение часа Александр Речицкий проведет личный прием. Дополнительная информация и запись – по телефону 8(39191)5-83-79.