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28 марта 2018, 15:17



В храмах Норильской епархии совершены заупокойные богослужения по погибшим в Кемерово.



Просмотров:115 Панихида по усопшим прошла после утренней церковной службы. Ее провел норильский батюшка, иерей Алексей Пирогов. После поминальной молитвы он обратился к собравшимся с небольшой проповедью. «Царствие небесное всем погибшим в Кемерово. Все мы в той или иной степени причастны к трагедии: где-то не досмотрели, где-то слукавили, где-то промолчали… Во время несчастий мы как правило паникуем, отчаиваемся, ищем виноватых, даже обвиняем Бога и самых близких, - вместо того, чтобы идти в храм и сугубо молиться. Чаще сего именно трагедии заставляют нас задуматься о самом главном, о смысле жизни, задать себе самому самые важные вопросы о покаянии, очищении своей души», - отметил отец Алексей.