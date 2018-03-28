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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:53 Красноярский краевой суд оставил в силе приговор 33-летнему жителю Дудинки, который до смерти избил жену.
17:46 За и против. Управляющие и ресурсоснабжающие компании Норильска обсуждают новый закон о прямых договорах на оплату услуг ЖКХ.
17:22 В «Арене» стартует цикл мероприятий к 65-летию Норильска. Ежемесячно до конца года здесь будут проходить концерты и развлекательные программы.
17:18 «Норникель» объединяет свои газовые активы. Совет директоров компании принял решение о слиянии «Норильскгазпрома» и «Таймыргаза».
16:28 Перенос мероприятия. Презентация конкурса I Make, ранее запланированная на сегодня, состоится завтра, 29 марта.
15:29 Сегодня в Норильске установили новый постамент для возложения цветов и игрушек в память о жертвах кемеровского пожара.
15:26 С понедельника, 2 апреля, в Норильске стартует заявочная кампания на участие в программе переселения 2019 года.
15:17 В храмах Норильской епархии совершены заупокойные богослужения по погибшим в Кемерово.
15:12 Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий проведет прием граждан в Норильске и поселке Тухард Таймырского района.
15:09 На перинатальном центре в Норильске работают более 400 человек. Сдать объект в эксплуатацию планируют в сентябре текущего года.
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