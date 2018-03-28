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28 марта 2018, 15:26



С понедельника, 2 апреля, в Норильске стартует заявочная кампания на участие в программе переселения 2019 года.

Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда, обращает внимание на то, что желающие переехать должны помнить - участие в программе переселения не гарантирует гражданину предоставление социальной выплаты, ее получение зависит от даты постановки человека на учет, от категории, к которой относится этот гражданин и от объема выделенных средств. Ежегодно единый краевой список получателей социальных выплат по Норильску и Дудинке формирует министерство строительства Красноярского края в конце первого квартала. В этой связи горожанам, которые подадут заявление на участие в программе переселения в 2019 году, нужно будет обратиться в управление жилфонда в марте 2019-го за информацией о перспективах своего переселения. В случае если семья не входит в краевой список, им рекомендуют подавать заявление на участие в программе 2020 года. Правительство Красноярского края с 2018 года внесло в программу переселения некоторые изменения. В частности, с этого года из общего объема средств 25% будут направляться на социальные выплаты для приобретения жилья на территории края и 75% - на жилье на остальной территории России. На территории Красноярского края дома, в которых приобретается жилье, должны быть введены в эксплуатацию не раньше чем за пять лет до дня покупки. Напомним, на участие в программе 2018 года было подано 2560 заявлений от жителей Норильска и Дудинки. Объем финансирования программы составил 943,2 миллиарда рублей, из которых 830 миллионов - средства "Норникеля" и 113,2 миллиона - бюджет Красноярского края. Министерство строительства утвердило список участников программы, в который вошли 576 семей, из которых 440 норильчан, остальные - жители Дудинки.

Просмотров:139 Заявления от горожан принимаются в управлении жилищного фонда и в многофункциональных центрах во всех районах, включая Снежногорск. Норильчанам, желающим принять участие в программе переселения, стоит поторопиться и не откладывать подачу документов до последних дней - до середины июля, когда к кабинетам специалистов образуются очереди. Со списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте norilsk-city.ru в разделе «Управление жилищного фонда». Также необходимую информацию дадут непосредственно в управлении или в МФЦ Норильска.Марина Покровская, начальник управления жилищного фонда, обращает внимание на то, что желающие переехать должны помнить - участие в программе переселения не гарантирует гражданину предоставление социальной выплаты, ее получение зависит от даты постановки человека на учет, от категории, к которой относится этот гражданин и от объема выделенных средств. Ежегодно единый краевой список получателей социальных выплат по Норильску и Дудинке формирует министерство строительства Красноярского края в конце первого квартала.В этой связи горожанам, которые подадут заявление на участие в программе переселения в 2019 году, нужно будет обратиться в управление жилфонда в марте 2019-го за информацией о перспективах своего переселения. В случае если семья не входит в краевой список, им рекомендуют подавать заявление на участие в программе 2020 года.Правительство Красноярского края с 2018 года внесло в программу переселения некоторые изменения. В частности, с этого года из общего объема средств 25% будут направляться на социальные выплаты для приобретения жилья на территории края и 75% - на жилье на остальной территории России. На территории Красноярского края дома, в которых приобретается жилье, должны быть введены в эксплуатацию не раньше чем за пять лет до дня покупки.Напомним, на участие в программе 2018 года было подано 2560 заявлений от жителей Норильска и Дудинки. Объем финансирования программы составил 943,2 миллиарда рублей, из которых 830 миллионов - средства "Норникеля" и 113,2 миллиона - бюджет Красноярского края. Министерство строительства утвердило список участников программы, в который вошли 576 семей, из которых 440 норильчан, остальные - жители Дудинки.