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28 марта 2018, 15:29



Сегодня в Норильске установили новый постамент для возложения цветов и игрушек в память о жертвах кемеровского пожара.

Напомним, место памяти было определено возле Дворца культуры. Сегодня место пожара оперативно почистили и установили новый постамент. Горожан просят не устанавливать свечи, от которых могут загореться мягкие игрушки. Также рекомендуют воздержаться от запуска зажженных воздушных фонариков, которые могут сесть на близлежащие дома и стать причиной возгорания.

Просмотров:160 Ночью в Центральном районе Норильска сгорел постамент, к которому вчера приходили сотни горожан, чтобы почтить память кемеровчан, погибших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».Напомним, место памяти было определено возле Дворца культуры. Сегодня место пожара оперативно почистили и установили новый постамент.Горожан просят не устанавливать свечи, от которых могут загореться мягкие игрушки. Также рекомендуют воздержаться от запуска зажженных воздушных фонариков, которые могут сесть на близлежащие дома и стать причиной возгорания.