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28 марта 2018, 16:28



Перенос мероприятия. Презентация конкурса I Make, ранее запланированная на сегодня, состоится завтра, 29 марта.



Просмотров:117 В связи с объявленным в стране трауром по погибшим в Кемерово, организаторы конкурса юных изобретателей I Mаkе приняли решение перенести презентацию конкурса, намеченную на сегодня. Состоится мероприятие завтра, 29 марта, в 15.00 по адресу: ул. Орджоникидзе, 14 а, станция юных техников.