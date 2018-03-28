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28 марта 2018, 17:18



«Норникель» объединяет свои газовые активы. Совет директоров компании принял решение о слиянии «Норильскгазпрома» и «Таймыргаза».

Сейчас принято решение о реорганизации и объединении газовых активов. Речь идет о предприятиях «Норильскгазпром» и «Таймыргаз». Также было решено докапитализовать «Норильскгазпром». Увеличение капитала проведут за счет выпуска дополнительных акций. Помимо этого, к «Норильскгазпрому» будет присоединен газоперерабатывающий завод, который будет строиться в Норильском промышленном районе, сообщает Нефтегаз Инфо. Таким образом активы отрасли разделяются на газотранспортные и газодобывающие. Это способствует более эффективному управлению производственными процессами. В настоящее время газовые активы «Норильского никеля» развиваются как самостоятельная бизнес-единица. Компания рассматривает эти активы как стратегические, не включая их при этом в основную бизнес-цепочку, сообщает ИА RNS. Напомним, «Норильскгазпром» эксплуатирует газоконденсатные месторождения Мессояхское, Южно-Соленинское и Северо-Соленинское. «Таймыргаз» ведет разработку месторождения Пеляткинское. Остаточные запасы углеводородов категорий A+B+C1 в границах лицензионных участков «Норильскгазпрома» и «Таймыргаза» составляют 292,32 млрд кубометров газа и 7,9 млн тонн газового конденсата, говорится в сообщении ИА RNS.

Просмотров:103 «Норникель» проводит консолидацию активов по виду деятельности. Так, в 2017 году произошло слияние газотранспортных активов. В компанию «Норильсктрансгаз» вошли объекты газотранспортной системы компании «Таймыртрансгаз».Сейчас принято решение о реорганизации и объединении газовых активов. Речь идет о предприятиях «Норильскгазпром» и «Таймыргаз». Также было решено докапитализовать «Норильскгазпром». Увеличение капитала проведут за счет выпуска дополнительных акций. Помимо этого, к «Норильскгазпрому» будет присоединен газоперерабатывающий завод, который будет строиться в Норильском промышленном районе, сообщает Нефтегаз Инфо.Таким образом активы отрасли разделяются на газотранспортные и газодобывающие. Это способствует более эффективному управлению производственными процессами.В настоящее время газовые активы «Норильского никеля» развиваются как самостоятельная бизнес-единица. Компания рассматривает эти активы как стратегические, не включая их при этом в основную бизнес-цепочку, сообщает ИА RNS.Напомним, «Норильскгазпром» эксплуатирует газоконденсатные месторождения Мессояхское, Южно-Соленинское и Северо-Соленинское. «Таймыргаз» ведет разработку месторождения Пеляткинское.Остаточные запасы углеводородов категорий A+B+C1 в границах лицензионных участков «Норильскгазпрома» и «Таймыргаза» составляют 292,32 млрд кубометров газа и 7,9 млн тонн газового конденсата, говорится в сообщении ИА RNS.