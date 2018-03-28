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28 марта 2018, 17:22



В «Арене» стартует цикл мероприятий к 65-летию Норильска. Ежемесячно до конца года здесь будут проходить концерты и развлекательные программы.

Цикл мероприятий откроется 31 марта в 13.00 фотовыставкой, на которой норильчанам будет предложено отправиться на фотопрогулку по городским пейзажам и событиям нашего города, посмотреть, как изменились привычные для всех места за шесть с половиной десятилетий. Здесь же детский фольклорный ансамбль «Казачок» Норильской детской музыкальной школы представит концертную программу. Всех ждут призы, сувениры и хорошее настроение. 21 апреля запланировано выступление творческих коллективов Норильского колледжа искусств, 5 мая - коллектива Brass Banda Кайерканской детской школы искусств, 2 июня - творческих коллективов Норильской детской музыкальной школы, 16 июня - заслуженного коллектива РФ, народного ансамбля народного танца «Оганер» Оганерской детской школы искусств, 7 июля - Музея Норильска, 18 августа - творческих коллективов городского Центра культуры, 15 сентября - ансамбля казачьей песни «Горлица» Кайерканской детской школы искусств, 20 октября - образцового хореографического ансамбля «Созвездие» и творческих коллективов Норильской детской школы искусств, 10 ноября - творческих коллективов Талнахской детской школы искусств, 1 декабря - творческих коллективов города. Мероприятия будут проходить с 13 до 13.45.

Просмотров:97 Их цель – познакомить норильчан с юбилейными проектами и лучшими творческими коллективами города.Цикл мероприятий откроется 31 марта в 13.00 фотовыставкой, на которой норильчанам будет предложено отправиться на фотопрогулку по городским пейзажам и событиям нашего города, посмотреть, как изменились привычные для всех места за шесть с половиной десятилетий. Здесь же детский фольклорный ансамбль «Казачок» Норильской детской музыкальной школы представит концертную программу. Всех ждут призы, сувениры и хорошее настроение.21 апреля запланировано выступление творческих коллективов Норильского колледжа искусств, 5 мая - коллектива Brass Banda Кайерканской детской школы искусств, 2 июня - творческих коллективов Норильской детской музыкальной школы, 16 июня - заслуженного коллектива РФ, народного ансамбля народного танца «Оганер» Оганерской детской школы искусств, 7 июля - Музея Норильска, 18 августа - творческих коллективов городского Центра культуры, 15 сентября - ансамбля казачьей песни «Горлица» Кайерканской детской школы искусств, 20 октября - образцового хореографического ансамбля «Созвездие» и творческих коллективов Норильской детской школы искусств, 10 ноября - творческих коллективов Талнахской детской школы искусств, 1 декабря - творческих коллективов города.Мероприятия будут проходить с 13 до 13.45.