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28 марта 2018, 17:46



За и против. Управляющие и ресурсоснабжающие компании Норильска обсуждают новый закон о прямых договорах на оплату услуг ЖКХ.

Представители управляющих компаний видят в новом законопроекте больше плюсов. Надежда Оробинская, гендиректор УК «СеверныйБыт»: «Поскольку управляющая компания с момента вступления закона в силу будет освобождена от бремени долгов неплательщиков, это даст ей возможность более качественно оказывать услуги по содержанию и ремонту жилого фонда, что в конечном итоге выгодно самим же жильцам». При этом отмечается, что для работы с клиентами ресурсоснаюжающим организациям придется обзавестись собственными службами. В связи с чем, возможно, произойдет перетекание штатов из одной структуры в другую. «Лично мне удобнее иметь дело с опытными сотрудниками, расширив при этом отдел по работе с потребителями - он действует у нас еще с 2014 года, когда мы пробовали перейти на прямые договоры на территории УК «Оганер-Сервис», – чем работать с УК на основе подряда», - отмечает Евгений Борисевич, директор МУП «КОС». Какие еще возникают вопросы по теме и какие пути их решения видят заинтересованные структуры на территории Норильска, читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».

Просмотров:266 В Жилищный кодекс РФ скоро будут внесены поправки, которые позволят собственникам квартир платить за услуги ЖКХ, минуя управляющие компании. Польза от этого будет как гражданам, так и управляющим компаниям. Соответствующий закон 28 марта поддержал на пленарном заседании Совет Федерации.Представители управляющих компаний видят в новом законопроекте больше плюсов.Надежда Оробинская, гендиректор УК «СеверныйБыт»: «Поскольку управляющая компания с момента вступления закона в силу будет освобождена от бремени долгов неплательщиков, это даст ей возможность более качественно оказывать услуги по содержанию и ремонту жилого фонда, что в конечном итоге выгодно самим же жильцам».При этом отмечается, что для работы с клиентами ресурсоснаюжающим организациям придется обзавестись собственными службами. В связи с чем, возможно, произойдет перетекание штатов из одной структуры в другую.«Лично мне удобнее иметь дело с опытными сотрудниками, расширив при этом отдел по работе с потребителями - он действует у нас еще с 2014 года, когда мы пробовали перейти на прямые договоры на территории УК «Оганер-Сервис», – чем работать с УК на основе подряда», - отмечает Евгений Борисевич, директор МУП «КОС».Какие еще возникают вопросы по теме и какие пути их решения видят заинтересованные структуры на территории Норильска, читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».