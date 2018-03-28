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28 марта 2018, 17:53



Красноярский краевой суд оставил в силе приговор 33-летнему жителю Дудинки, который до смерти избил жену.

В марте 2017 года супруги пригласили гостей на день рождения дочери. Застолье затянулось до утра, несмотря на то, что почти все гости разошлись. В какой-то момент супруги начали ссориться, оскорблять друг друга, и мужчина дважды ударил жену кулаком по голове. Женщина упала на пол, а он продолжил бить ее ногами. Свидетельница избиения испугалась и убежала. Выплеснув свою агрессию, мужчина пошел спать. Утром он обнаружил, что супруга не подает признаков жизни. Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти молодой женщины стала закрытая черепно-мозговая травма с множественными кровоизлияниями, кроме того, у нее были сломаны ребра. В ноябре Дудинский районный суд признал ранее не судимого мужчину, имеющего на иждивении четверых малолетних детей, виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни в момент причинения. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В апелляционной жалобе осужденный просил смягчить наказание, переквалифицировав его действии на «Причинение смерти по неосторожности». Изучив материалы уголовного дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционных жалобах осужденного и его адвоката, а также обсудив возражение на жалобы потерпевшей – матери погибшей женщины, Красноярский краевой суд не нашел оснований для смягчения назначенного наказания. В марте 2018 года приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Просмотров:363 Семья, созданная в 2011 году, воспитывала четверых детей. Глава семейства работал вахтовым методом в одном из акционерных обществ. Во время отдыха между вахтами вел праздный образ жизни, выпивая с друзьями. При этом часто избивал жену.В марте 2017 года супруги пригласили гостей на день рождения дочери. Застолье затянулось до утра, несмотря на то, что почти все гости разошлись. В какой-то момент супруги начали ссориться, оскорблять друг друга, и мужчина дважды ударил жену кулаком по голове. Женщина упала на пол, а он продолжил бить ее ногами. Свидетельница избиения испугалась и убежала. Выплеснув свою агрессию, мужчина пошел спать. Утром он обнаружил, что супруга не подает признаков жизни.Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти молодой женщины стала закрытая черепно-мозговая травма с множественными кровоизлияниями, кроме того, у нее были сломаны ребра.В ноябре Дудинский районный суд признал ранее не судимого мужчину, имеющего на иждивении четверых малолетних детей, виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни в момент причинения. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.В апелляционной жалобе осужденный просил смягчить наказание, переквалифицировав его действии на «Причинение смерти по неосторожности».Изучив материалы уголовного дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционных жалобах осужденного и его адвоката, а также обсудив возражение на жалобы потерпевшей – матери погибшей женщины, Красноярский краевой суд не нашел оснований для смягчения назначенного наказания. В марте 2018 года приговор был оставлен без изменения и вступил в законную силу.