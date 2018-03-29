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29 марта 2018, 10:23



Норильские автоинспекторы продолжают патрулировать дороги и пешеходные переходы вместе с родителями школьников.

Патрулирующие родители фиксировали информацию о наличии световозвращающих элементов на верхней одежде или школьных рюкзаках учащихся. Автоинспекторы в свою очередь проверяли, как другие родители, выступающие в роли водителей, соблюдают правила перевозки детей в автомобилях. По словам автоинспекторов, подобные совместные мероприятия с общественностью позволяют акцентировать внимание норильчан на проблемах безопасности движения детей.

Просмотров:213 Полицейские совместно с «родительским патрулем» четвертой гимназии проверили, как юные пешеходы и их родители соблюдают правила дорожного движения.Патрулирующие родители фиксировали информацию о наличии световозвращающих элементов на верхней одежде или школьных рюкзаках учащихся. Автоинспекторы в свою очередь проверяли, как другие родители, выступающие в роли водителей, соблюдают правила перевозки детей в автомобилях.По словам автоинспекторов, подобные совместные мероприятия с общественностью позволяют акцентировать внимание норильчан на проблемах безопасности движения детей.