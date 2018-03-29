В Йоханнесбурге состоялась встреча компаний - производителей металлов платиновой группы. Она прошла под председательством «Норникеля», который возглавляет комитет безопасности Международной платиновой ассоциации (КБ МПА), сообщает пресс-служба «Норникеля».
В мероприятии приняли участие представители «Норникеля», ведущих платинодобывающих компаний ЮАР (Anglo American Platinum, Lonmin, Impala Platinum, Royal Bafokeng Platinum), руководства полиции и Министерства иностранных дел Южно-Африканской Республики, а также Межрегионального научно-исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия (UNICRI).
Участники обсудили вопросы государственно-частного партнерства и практического взаимодействия компаний-производителей МПГ при формировании международного механизма обеспечения надежности поставок драгоценных металлов. Представители полиции ЮАР представили свое видение проблемы, основанное на опыте взаимодействия с Министерством иностранных дел ЮАР и «Норникелем». По словам бригадного генерала полиции ЮАР Эбрахима Кадва, поддержка коллег из других министерств и активное участие в процессе российских партнеров оказались очень эффективны. «Результаты «полевых» исследований вероятных связей транснациональной организованной преступности с незаконным оборотом драгоценных и цветных металлов, проведенных UNICRI, готовы и будут представлены на рассмотрение комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Вене. Этот этап пройден, мы сделали это», - сообщил Кадва.
Отдельная секция мероприятия была посвящена новым перспективным разработкам химико-криминалистического бюро (ХКБ) «Норникеля» по идентификации материалов, содержащих драгоценные металлы, и его опыту эффективного взаимодействия с Федеральной таможенной службой России. Члены КБ МПА поручили профильному подкомитету изучить возможность расширения банка ХКБ за счет образцов продукции горно-металлургических компаний ЮАР, что позволит в перспективе применять уникальные идентификационные методики «Норникеля» в международной практике (после соответствующей сертификации Европейской сетью криминалистических институтов (ENFSI).
В качестве одного из ключевых пунктов повестки встречи участники определили проблематику обеспечения информационной безопасности.
Отметив особое внимание, которое компания уделяет вопросам киберзащиты своих активов, директор департамента корпоративной безопасности «Норникеля» и председатель КБ МПА Роман Гудов предложил рассмотреть вопрос о разработке в рамках комитета Декларации делового поведения в сфере информационной безопасности. «Осуждая использование информационно-коммуникационных технологий в целях недобросовестной конкуренции и нанесения ущерба, члены КБ МПА, тем самым, декларируют свою приверженность добросовестным и законным правилам ведения бизнеса, что способствует развитию наших компаний», - подчеркнул он. Предложение «Норникеля» получило поддержку участников встречи.
Комментируя участие делегации «Норникеля» в мероприятиях под эгидой КБ МПА в Йоханнесбурге, вице-президент – руководитель блока корпоративной защиты Владислав Гасумянов отметил, что компания уделяет приоритетное значение не только вопросам безопасности своей информационной инфраструктуры, но и установлению норм и правил поведения в киберсреде в целом. Разработанная специалистами компании Хартия информационной безопасности критических объектов промышленности уже получила признание и одобрение со стороны российского бизнес-сообщества, экспертных групп и будет представлена на международном уровне в рамках Форума информационной безопасности в немецком Гармиш-Партенкирхене в апреле 2018 г. «Надежная защита информационных систем является вопросом первостепенного значения как при построении эффективных бизнес-стратегий, так и для развития национальной экономики в целом», - подчеркнул Гасумянов.
По его словам, использование высоких технологий и оборудования стало нормой для современного бизнеса. Унифицировать корпоративные практики, национальные и международные стандарты, создать этический кодекс поведения в киберсреде - приоритетные направления «Норникеля». Он также отметил высокую эффективность КБ МПА и его значительный потенциал к развитию. «В сообществе компаний-производителей металлов платиновой группы «Норникель» видит универсальную коммуникационную площадку, банк идей и решений, которые востребованы как индустриальными гигантами, так и органами государственной власти, международными организациями», - сказал Гасумянов.
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