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29 марта 2018, 10:25



«Норникель» объединяет мировых производителей металлов платиновой группы.

В мероприятии приняли участие представители «Норникеля», ведущих платинодобывающих компаний ЮАР (Anglo American Platinum, Lonmin, Impala Platinum, Royal Bafokeng Platinum), руководства полиции и Министерства иностранных дел Южно-Африканской Республики, а также Межрегионального научно-исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия (UNICRI). Участники обсудили вопросы государственно-частного партнерства и практического взаимодействия компаний-производителей МПГ при формировании международного механизма обеспечения надежности поставок драгоценных металлов. Представители полиции ЮАР представили свое видение проблемы, основанное на опыте взаимодействия с Министерством иностранных дел ЮАР и «Норникелем». По словам бригадного генерала полиции ЮАР Эбрахима Кадва, поддержка коллег из других министерств и активное участие в процессе российских партнеров оказались очень эффективны. «Результаты «полевых» исследований вероятных связей транснациональной организованной преступности с незаконным оборотом драгоценных и цветных металлов, проведенных UNICRI, готовы и будут представлены на рассмотрение комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Вене. Этот этап пройден, мы сделали это», - сообщил Кадва. Отдельная секция мероприятия была посвящена новым перспективным разработкам химико-криминалистического бюро (ХКБ) «Норникеля» по идентификации материалов, содержащих драгоценные металлы, и его опыту эффективного взаимодействия с Федеральной таможенной службой России. Члены КБ МПА поручили профильному подкомитету изучить возможность расширения банка ХКБ за счет образцов продукции горно-металлургических компаний ЮАР, что позволит в перспективе применять уникальные идентификационные методики «Норникеля» в международной практике (после соответствующей сертификации Европейской сетью криминалистических институтов (ENFSI). В качестве одного из ключевых пунктов повестки встречи участники определили проблематику обеспечения информационной безопасности. Отметив особое внимание, которое компания уделяет вопросам киберзащиты своих активов, директор департамента корпоративной безопасности «Норникеля» и председатель КБ МПА Роман Гудов предложил рассмотреть вопрос о разработке в рамках комитета Декларации делового поведения в сфере информационной безопасности. «Осуждая использование информационно-коммуникационных технологий в целях недобросовестной конкуренции и нанесения ущерба, члены КБ МПА, тем самым, декларируют свою приверженность добросовестным и законным правилам ведения бизнеса, что способствует развитию наших компаний», - подчеркнул он. Предложение «Норникеля» получило поддержку участников встречи. Комментируя участие делегации «Норникеля» в мероприятиях под эгидой КБ МПА в Йоханнесбурге, вице-президент – руководитель блока корпоративной защиты Владислав Гасумянов отметил, что компания уделяет приоритетное значение не только вопросам безопасности своей информационной инфраструктуры, но и установлению норм и правил поведения в киберсреде в целом. Разработанная специалистами компании Хартия информационной безопасности критических объектов промышленности уже получила признание и одобрение со стороны российского бизнес-сообщества, экспертных групп и будет представлена на международном уровне в рамках Форума информационной безопасности в немецком Гармиш-Партенкирхене в апреле 2018 г. «Надежная защита информационных систем является вопросом первостепенного значения как при построении эффективных бизнес-стратегий, так и для развития национальной экономики в целом», - подчеркнул Гасумянов. По его словам, использование высоких технологий и оборудования стало нормой для современного бизнеса. Унифицировать корпоративные практики, национальные и международные стандарты, создать этический кодекс поведения в киберсреде - приоритетные направления «Норникеля». Он также отметил высокую эффективность КБ МПА и его значительный потенциал к развитию. «В сообществе компаний-производителей металлов платиновой группы «Норникель» видит универсальную коммуникационную площадку, банк идей и решений, которые востребованы как индустриальными гигантами, так и органами государственной власти, международными организациями», - сказал Гасумянов.

Просмотров:241 В Йоханнесбурге состоялась встреча компаний - производителей металлов платиновой группы. Она прошла под председательством «Норникеля», который возглавляет комитет безопасности Международной платиновой ассоциации (КБ МПА), сообщает пресс-служба «Норникеля».В мероприятии приняли участие представители «Норникеля», ведущих платинодобывающих компаний ЮАР (Anglo American Platinum, Lonmin, Impala Platinum, Royal Bafokeng Platinum), руководства полиции и Министерства иностранных дел Южно-Африканской Республики, а также Межрегионального научно-исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия (UNICRI).Участники обсудили вопросы государственно-частного партнерства и практического взаимодействия компаний-производителей МПГ при формировании международного механизма обеспечения надежности поставок драгоценных металлов. Представители полиции ЮАР представили свое видение проблемы, основанное на опыте взаимодействия с Министерством иностранных дел ЮАР и «Норникелем». По словам бригадного генерала полиции ЮАР Эбрахима Кадва, поддержка коллег из других министерств и активное участие в процессе российских партнеров оказались очень эффективны. «Результаты «полевых» исследований вероятных связей транснациональной организованной преступности с незаконным оборотом драгоценных и цветных металлов, проведенных UNICRI, готовы и будут представлены на рассмотрение комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Вене. Этот этап пройден, мы сделали это», - сообщил Кадва.Отдельная секция мероприятия была посвящена новым перспективным разработкам химико-криминалистического бюро (ХКБ) «Норникеля» по идентификации материалов, содержащих драгоценные металлы, и его опыту эффективного взаимодействия с Федеральной таможенной службой России. Члены КБ МПА поручили профильному подкомитету изучить возможность расширения банка ХКБ за счет образцов продукции горно-металлургических компаний ЮАР, что позволит в перспективе применять уникальные идентификационные методики «Норникеля» в международной практике (после соответствующей сертификации Европейской сетью криминалистических институтов (ENFSI).В качестве одного из ключевых пунктов повестки встречи участники определили проблематику обеспечения информационной безопасности.Отметив особое внимание, которое компания уделяет вопросам киберзащиты своих активов, директор департамента корпоративной безопасности «Норникеля» и председатель КБ МПА Роман Гудов предложил рассмотреть вопрос о разработке в рамках комитета Декларации делового поведения в сфере информационной безопасности. «Осуждая использование информационно-коммуникационных технологий в целях недобросовестной конкуренции и нанесения ущерба, члены КБ МПА, тем самым, декларируют свою приверженность добросовестным и законным правилам ведения бизнеса, что способствует развитию наших компаний», - подчеркнул он. Предложение «Норникеля» получило поддержку участников встречи.Комментируя участие делегации «Норникеля» в мероприятиях под эгидой КБ МПА в Йоханнесбурге, вице-президент – руководитель блока корпоративной защиты Владислав Гасумянов отметил, что компания уделяет приоритетное значение не только вопросам безопасности своей информационной инфраструктуры, но и установлению норм и правил поведения в киберсреде в целом. Разработанная специалистами компании Хартия информационной безопасности критических объектов промышленности уже получила признание и одобрение со стороны российского бизнес-сообщества, экспертных групп и будет представлена на международном уровне в рамках Форума информационной безопасности в немецком Гармиш-Партенкирхене в апреле 2018 г. «Надежная защита информационных систем является вопросом первостепенного значения как при построении эффективных бизнес-стратегий, так и для развития национальной экономики в целом», - подчеркнул Гасумянов.По его словам, использование высоких технологий и оборудования стало нормой для современного бизнеса. Унифицировать корпоративные практики, национальные и международные стандарты, создать этический кодекс поведения в киберсреде - приоритетные направления «Норникеля». Он также отметил высокую эффективность КБ МПА и его значительный потенциал к развитию. «В сообществе компаний-производителей металлов платиновой группы «Норникель» видит универсальную коммуникационную площадку, банк идей и решений, которые востребованы как индустриальными гигантами, так и органами государственной власти, международными организациями», - сказал Гасумянов.