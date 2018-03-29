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29 марта 2018, 10:50



Интернет-ловушка. Норильчанин перевел мошенникам 41 тысячу рублей, рассчитывая на получение кредита.

Так, в дежурную часть отдела МВД России по г. Норильску обратился 22-летний парень, у которого неизвестные путем обмана похитили деньги. Полицейские установили, что на сайте credit10min.ru потерпевший оставил онлайн-заявку на получение кредита. После этого молодому человеку перезвонил якобы сотрудник банка. Злоумышленник убедил перевести на указанные им счета деньги: сначала в виде страховки за кредит в размере 13 тысяч рублей, затем около 3 тысяч за оформление, следом - 12,5 тысячи за курьерскую доставку. В завершение мужчине поступил еще один звонок с сообщением о том, что курьер деньги не получил и норильчанин оплатил требуемую сумму повторно. Всего сумма похищенных средств составила свыше 41 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». В очередной раз стражи порядка рекомендуют гражданам быть предусмотрительнее при оформлении услуг в интернете и воздержаться от сомнительных предложений.

Просмотров:261 Сотрудники полиции продолжают регистрировать факты мошенничеств, совершенных посредством размещения злоумышленниками в интернете «ловушек», на которые попадаются неосмотрительные граждане.Так, в дежурную часть отдела МВД России по г. Норильску обратился 22-летний парень, у которого неизвестные путем обмана похитили деньги.Полицейские установили, что на сайте credit10min.ru потерпевший оставил онлайн-заявку на получение кредита. После этого молодому человеку перезвонил якобы сотрудник банка. Злоумышленник убедил перевести на указанные им счета деньги: сначала в виде страховки за кредит в размере 13 тысяч рублей, затем около 3 тысяч за оформление, следом - 12,5 тысячи за курьерскую доставку. В завершение мужчине поступил еще один звонок с сообщением о том, что курьер деньги не получил и норильчанин оплатил требуемую сумму повторно. Всего сумма похищенных средств составила свыше 41 тысячи рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».В очередной раз стражи порядка рекомендуют гражданам быть предусмотрительнее при оформлении услуг в интернете и воздержаться от сомнительных предложений.