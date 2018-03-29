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29 марта 2018, 10:56



Дискуссия о человеческом капитале пройдет на одной из площадок Красноярского экономического форума.

«Сейчас довольно много говорится о человеческом капитале и его ключевой роли для постиндустриальной экономики, но при этом до сих пор нет какого-то понимания того, как можно учитывать, оценивать непосредственный вклад человеческого капитала в бизнес. Критерии оценки, учета должны стать мотивацией для крупного бизнеса всерьез взяться за развитие человеческого капитала в условиях специфической конкурентной среды», – считает редактор Стратегии-2035 фонда «Центр стратегических разработок» Василий Буров. К участию в круглом столе приглашены статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, президент фонда «Центр стратегических разработок» Павел Кадочников, председатель правления Ассоциации профессиональных участников сферы развития человеческого капитала Елена Артемьева, руководитель аналитического департамента Manpower Group Михаил Тузов и другие. Напомним, Красноярский экономический форум «Россия 2018–2024: реализуя потенциал» состоится с 12 по 14 апреля.

Просмотров:316 Тема круглого стола обозначена как «Человеческий капитал в России: модный тренд или реальный капитал будущего". По мнению экспертов, выбор темы обусловлен ее актуальностью – унаследованный от индустриальной экономики учет активов перестал соответствовать реалиям новой цифровой экономики и не отражает основной производительный актив, которым в настоящее время становится человеческий капитал, сообщается на официальном портале Красноярского края.«Сейчас довольно много говорится о человеческом капитале и его ключевой роли для постиндустриальной экономики, но при этом до сих пор нет какого-то понимания того, как можно учитывать, оценивать непосредственный вклад человеческого капитала в бизнес. Критерии оценки, учета должны стать мотивацией для крупного бизнеса всерьез взяться за развитие человеческого капитала в условиях специфической конкурентной среды», – считает редактор Стратегии-2035 фонда «Центр стратегических разработок» Василий Буров.К участию в круглом столе приглашены статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, президент фонда «Центр стратегических разработок» Павел Кадочников, председатель правления Ассоциации профессиональных участников сферы развития человеческого капитала Елена Артемьева, руководитель аналитического департамента Manpower Group Михаил Тузов и другие.Напомним, Красноярский экономический форум «Россия 2018–2024: реализуя потенциал» состоится с 12 по 14 апреля.