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29 марта 2018, 12:30



На будущей неделе Весенний зал кинотеатра «Родина» закроется на ремонт.

«Наверное, зрители, приходившие к нам в последнее время, видели ряды новеньких кресел, выставленные в холле и накрытые тканью. Они и заменят старые посадочные места. Мы ждали получения ковролина и кондиционеров. Теперь все это пришло, и начнем замену. Надеемся вскоре порадовать гостей уютным залом, в котором всегда будет поддерживаться комфортная температура», - говорят работники кинотеатра. Напомним, последний раз ремонт в Весеннем зале делался в 2001-м, в 2011-м проводилась замена пленочного оборудования на цифровое и сдача его в эксплуатацию, еще пятью годами позднее заменили звуковое оборудование (в Осеннем зале такая работа была проделана в 2014-м, а в 2016-м заменили кресла). На время ремонтных работ со 2 по 9 апреля в Весеннем кинозале отменяются все кинопоказы. Зрителей ждут в обновленном зале, уже начиная с 10 апреля.

Просмотров:207 Обновление интерьера – замена кресел, ковролина, установка новых кондиционеров – продлится неделю.«Наверное, зрители, приходившие к нам в последнее время, видели ряды новеньких кресел, выставленные в холле и накрытые тканью. Они и заменят старые посадочные места. Мы ждали получения ковролина и кондиционеров. Теперь все это пришло, и начнем замену. Надеемся вскоре порадовать гостей уютным залом, в котором всегда будет поддерживаться комфортная температура», - говорят работники кинотеатра.Напомним, последний раз ремонт в Весеннем зале делался в 2001-м, в 2011-м проводилась замена пленочного оборудования на цифровое и сдача его в эксплуатацию, еще пятью годами позднее заменили звуковое оборудование (в Осеннем зале такая работа была проделана в 2014-м, а в 2016-м заменили кресла).На время ремонтных работ со 2 по 9 апреля в Весеннем кинозале отменяются все кинопоказы. Зрителей ждут в обновленном зале, уже начиная с 10 апреля.