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Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
29 марта 2018, 12:30

На будущей неделе Весенний зал кинотеатра «Родина» закроется на ремонт.


Обновление интерьера – замена кресел, ковролина, установка новых кондиционеров – продлится неделю.
«Наверное, зрители, приходившие к нам в последнее время, видели ряды новеньких кресел, выставленные в холле и накрытые тканью. Они и заменят старые посадочные места. Мы ждали получения ковролина и кондиционеров. Теперь все это пришло, и начнем замену. Надеемся вскоре порадовать гостей уютным залом, в котором всегда будет поддерживаться комфортная температура», - говорят работники кинотеатра.
Напомним, последний раз ремонт в Весеннем зале делался в 2001-м, в 2011-м проводилась замена пленочного оборудования на цифровое и сдача его в эксплуатацию, еще пятью годами позднее заменили звуковое оборудование (в Осеннем зале такая работа была проделана в 2014-м, а в 2016-м заменили кресла).
На время ремонтных работ со 2 по 9 апреля в Весеннем кинозале отменяются все кинопоказы. Зрителей ждут в обновленном зале, уже начиная с 10 апреля.

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 29 марта 2018 
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 28 марта 2018 
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15:26   С понедельника, 2 апреля, в Норильске стартует заявочная кампания на участие в программе переселения 2019 года. 15:17   В храмах Норильской епархии совершены заупокойные богослужения по погибшим в Кемерово.
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13:14   В Норильске осужден мужчина за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. 13:11   В период третьего этапа реконструкции ВПП напрямую норильчане смогут улететь только в Москву, Красноярск, Новосибирск.
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12:31   Четверо норильчан в составе сводного отряда краевой полиции вернулись из служебной командировки в Республику Дагестан. 12:24   Самые многочисленные делегации из Индии и Китая. На Красноярском экономическом форуме ожидается свыше 5000 участников.
12:03   Сегодня в Норильске в связи с общероссийским трауром отменены развлекательные мероприятия. 11:51   В Енисейском речном пароходстве «Норникеля» стартует месячник по охране труда.
11:32   Норильчане почтили память погибших в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Мемориалы памяти накануне были организованы во всех районах города. 11:17   В Красноярском крае проходит декада качества социальных услуг.
11:10   Разыскивается бывший менеджер одной из норильских авиакасс, совершивший мошенничество. 10:45   Исполняющий обязанности прокурора Норильска обсудил с руководством отдела надзорной деятельности меры по противопожарной безопасности в общественных местах.
10:29   В Заполярном филиале «Норникеля» завершается модернизация оборудования подъемного комплекса скипового ствола № 3 рудника «Таймырский». 09:33   Сегодня, 28 марта в России общенациональный траур.
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 27 марта 2018 
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