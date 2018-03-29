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29 марта 2018, 12:58



Норильчанин Георгий Хубаев стал серебряным призером чемпионата России по армрестлингу.

Тем не менее задача-минимум была выполнена – второе место на чемпионате России гарантировало Георгию участие на предстоящих чемпионатах Европы и мира, которые состоятся в мае и октябре в Болгарии и Турции соответственно. Добавим, что Георгий Хубаев является прошлогодним чемпионом России, а также неоднократным победителем и призером чемпионатов мира и Европы. Кроме того, по итогам прошлого года армрестлер был отмечен управлением по спорту администрации Норильска за заслуги перед заполярным спортом.

Просмотров:266 Соревнования прошли в подмосковном Протвино и собрали порядка 500 участников из 44 регионов страны. Георгий выступил в весовой категории до 75 кг. На пути к финалу спортсмен провел шесть удачных поединков. В решающей седьмой схватке, к сожалению, решением судей норильчанину было присуждено досадное техническое поражение – по фолам.Тем не менее задача-минимум была выполнена – второе место на чемпионате России гарантировало Георгию участие на предстоящих чемпионатах Европы и мира, которые состоятся в мае и октябре в Болгарии и Турции соответственно.Добавим, что Георгий Хубаев является прошлогодним чемпионом России, а также неоднократным победителем и призером чемпионатов мира и Европы. Кроме того, по итогам прошлого года армрестлер был отмечен управлением по спорту администрации Норильска за заслуги перед заполярным спортом.