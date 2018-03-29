Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 марта 2018, 14:17



В Норильске начинается массовое комплектование детских садиков.

Как сообщили «Заполярной правде» в управлении общего и дошкольного образования, сегодня в списке претендующих на место в детском саду состоят более 6,6 тысячи детей от рождения и старше. Из них реально нуждающихся детей, то есть от полутора до трех лет, половина: по Центральному району – 1602 малыша, по Талнаху – 1218, по Кайеркану – 482, по Оганеру – 117. В настоящее время специалист УОиДО активно занимается отправкой по почте писем с приглашением родителей на прием. Как только родитель получает это письмо, ему следует обратиться в управление за направлением в конкретное дошкольное учреждение, а затем получить у заведующей детского сада направление на медкомиссию. Также за изменениями в очереди можно следить по единой краевой автоматизированной системе на сайте krskstate.ru. По индивидуальному идентификационному номеру родители могут узнать статус своего ребенка в очереди. Как только он изменится с «Очередник» на «Скомплектован», можно записываться на прием к специалисту УОиДО, не дожидаясь письма. Записаться на прием можно по телефону 43-72-07. Предполагается, что в этом году малыши от полутора до трех лет, проживающие в Центральном районе Норильска, местами в детском саду будут обеспечены все. По Кайеркану и Талнаху сохранится дефицит мест для детей от 1,5 до двух лет. Тем не менее все дети, относящиеся к льготным категориям, будут приглашены в сады.

Просмотров:288 Ежегодно оно проходит с 1 апреля по 1 сентября в соответствии с Постановлением администрации города № 123 от 12.04.2010 «Об утверждении Положения о порядке учета детей в целях определения их в муниципальные дошкольные образовательные учреждения Норильска». С документом можно ознакомиться на сайте норильск.рф.Как сообщили «Заполярной правде» в управлении общего и дошкольного образования, сегодня в списке претендующих на место в детском саду состоят более 6,6 тысячи детей от рождения и старше. Из них реально нуждающихся детей, то есть от полутора до трех лет, половина: по Центральному району – 1602 малыша, по Талнаху – 1218, по Кайеркану – 482, по Оганеру – 117.В настоящее время специалист УОиДО активно занимается отправкой по почте писем с приглашением родителей на прием. Как только родитель получает это письмо, ему следует обратиться в управление за направлением в конкретное дошкольное учреждение, а затем получить у заведующей детского сада направление на медкомиссию.Также за изменениями в очереди можно следить по единой краевой автоматизированной системе на сайте krskstate.ru. По индивидуальному идентификационному номеру родители могут узнать статус своего ребенка в очереди. Как только он изменится с «Очередник» на «Скомплектован», можно записываться на прием к специалисту УОиДО, не дожидаясь письма. Записаться на прием можно по телефону 43-72-07.Предполагается, что в этом году малыши от полутора до трех лет, проживающие в Центральном районе Норильска, местами в детском саду будут обеспечены все. По Кайеркану и Талнаху сохранится дефицит мест для детей от 1,5 до двух лет. Тем не менее все дети, относящиеся к льготным категориям, будут приглашены в сады.