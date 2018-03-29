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29 марта 2018, 15:33



Норильчан приглашает на фестиваль чирлидинга «WOW! Show».

Гостей фестиваля ожидает презентация на тему истории этого вида спорта и его особенностей, а также мастер-классы по хореографии и акробатическим трюкам с участием преподавателей по хореографии и брейк-дансу соответственно. Завершится вечер кофе-брейком за просмотром мотивирующего фильма о чирлидинге. По словам организаторов – Молодежного центра, участие в фестивале бесплатное. Телефоны для справок: 39-14-88, 8-903-929-16-68. Отметим, что чирлидинг – вид спорта, сочетающий в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика). Примерный перевод названия: лидеры группы поддержки.

Просмотров:218 Мероприятие пройдет в кайерканском Молодежном центре (ул. Школьная, 10) в субботу, 31 марта. Начало - в 17.00.Гостей фестиваля ожидает презентация на тему истории этого вида спорта и его особенностей, а также мастер-классы по хореографии и акробатическим трюкам с участием преподавателей по хореографии и брейк-дансу соответственно. Завершится вечер кофе-брейком за просмотром мотивирующего фильма о чирлидинге.По словам организаторов – Молодежного центра, участие в фестивале бесплатное. Телефоны для справок: 39-14-88, 8-903-929-16-68.Отметим, что чирлидинг – вид спорта, сочетающий в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта (танцы, гимнастика, акробатика). Примерный перевод названия: лидеры группы поддержки.