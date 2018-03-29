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29 марта 2018, 16:30



Главный полицейский Красноярского края посетил сегодня в Норильске школу с юридическим уклоном и ответил на вопросы учащихся юрклассов.

К приезду в школу главного полицейского края приурочили день открытых дверей с выставкой техники и спецсредств отдела МВД по городу Норильску. Все желающие смогли познакомится с автомобильной и криминалистической спецтехникой, а также со снаряжением, которое используется для охраны порядка на улицах и дорогах Большого Норильска. После импровизированной экскурсии по школе генерал-лейтенант Александр Речицкий прошел в актовый зал, где его с нетерпением ждали будущие юристы и сотрудники правоохранительных органов. Диалог проходил в формате вопрос-ответ. Учащиеся активно интересовались биографией главного полицейского края, его карьерным ростом, особенностями и нюансами службы в полиции, а также тем, какие факторы могут повлиять на поступление и службу в органы внутренних дел. Александр Речицкий был приятно удивлен как самими вопросами, так и активностью учащихся. Стоит отметить, что первые юридические классы появились в образовательном учреждении в 2008 году. Изначально в них обучалось по 10-15 человек. Приоритет при обучении отдавался профильным предметам, которые учащимся будут нужны при поступлении в юридические вузы - это русский язык и обществознание, а также силовая физподготовка. И когда в 2014 году министерство образования Красноярского края и Главного управления МВД России по Красноярскому краю приняли совместное решение о создании в регионе юридических классов, в Норильске они уже успешно работали. Сейчас, по словам директора школы № 14 Юрия Похабова, в школе существуют 10-е и 11-е юридические классы, в которых занимается 22 и 23 учащихся. Благодаря партнерским отношениям школьники помимо обязательных при поступлении в вузы предметов изучают спецкурсы, такие как огневая подготовка, криминалистика, рукопашный бой. Также благодаря содействию управления образования старшеклассники школы № 14 получили возможность бесплатно обучаться в Норильском центре безопасности движения на водителей категории В и по окончании школы получают на руки права. Начиная с 2008 года, в юридических классах отучились 132 школьника, из них 94 поступили на юридические факультеты. Сейчас стать учащимся юркласса могут все желающие, главное, чтобы позволял средний балл по профильным предметам. Конкурс в них - два человека на место, и некоторые школьники ездят на учебу из Кайеркана и Оганера.

Просмотров:203 Встреча начальника Главного управления МВД России по Красноярскому краю генерал-лейтенанта полиции Александра Речицкого с учащимися юридических классов школы № 14 прошла сегодня в формате вопрос-ответ.К приезду в школу главного полицейского края приурочили день открытых дверей с выставкой техники и спецсредств отдела МВД по городу Норильску. Все желающие смогли познакомится с автомобильной и криминалистической спецтехникой, а также со снаряжением, которое используется для охраны порядка на улицах и дорогах Большого Норильска.После импровизированной экскурсии по школе генерал-лейтенант Александр Речицкий прошел в актовый зал, где его с нетерпением ждали будущие юристы и сотрудники правоохранительных органов. Диалог проходил в формате вопрос-ответ. Учащиеся активно интересовались биографией главного полицейского края, его карьерным ростом, особенностями и нюансами службы в полиции, а также тем, какие факторы могут повлиять на поступление и службу в органы внутренних дел. Александр Речицкий был приятно удивлен как самими вопросами, так и активностью учащихся.Стоит отметить, что первые юридические классы появились в образовательном учреждении в 2008 году. Изначально в них обучалось по 10-15 человек. Приоритет при обучении отдавался профильным предметам, которые учащимся будут нужны при поступлении в юридические вузы - это русский язык и обществознание, а также силовая физподготовка. И когда в 2014 году министерство образования Красноярского края и Главного управления МВД России по Красноярскому краю приняли совместное решение о создании в регионе юридических классов, в Норильске они уже успешно работали. Сейчас, по словам директора школы № 14 Юрия Похабова, в школе существуют 10-е и 11-е юридические классы, в которых занимается 22 и 23 учащихся.Благодаря партнерским отношениям школьники помимо обязательных при поступлении в вузы предметов изучают спецкурсы, такие как огневая подготовка, криминалистика, рукопашный бой. Также благодаря содействию управления образования старшеклассники школы № 14 получили возможность бесплатно обучаться в Норильском центре безопасности движения на водителей категории В и по окончании школы получают на руки права. Начиная с 2008 года, в юридических классах отучились 132 школьника, из них 94 поступили на юридические факультеты. Сейчас стать учащимся юркласса могут все желающие, главное, чтобы позволял средний балл по профильным предметам. Конкурс в них - два человека на место, и некоторые школьники ездят на учебу из Кайеркана и Оганера.