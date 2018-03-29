Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

29 марта 2018, 16:34



Очередной циклон пришел в Норильск, как обычно весной - с северо-запада. Штормовое предупреждение по городу объявлено с 17 часов.

Дорога Норильск-Кайеркан-Алыкель закрыта для движения легкового транспорта из-за низовой метели. Вместе с тем повышения температуры, как это бывает обычно при сильном ветре, не ожидается. Ночью сохранится мороз 28-30 градусов, завтра днем ожидается 18-23 градуса ниже нуля.

Просмотров:241 В ближайшие сутки, как сообщают синоптики, ожидается усиление ветра до 25 м/с. Уже сейчас в Талнахе отмечены порывы ветра до 23 м/с, в Кайеркане чуть меньше - порядка 20 м/с, но при этом значительно ухудшилась видимость.Дорога Норильск-Кайеркан-Алыкель закрыта для движения легкового транспорта из-за низовой метели. Вместе с тем повышения температуры, как это бывает обычно при сильном ветре, не ожидается. Ночью сохранится мороз 28-30 градусов, завтра днем ожидается 18-23 градуса ниже нуля.