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29 марта 2018, 16:36



Гости из будущего. Станция юных техников с помощью наставников из МГУ им. Ломоносова проводит необычный конкурс для детей и подростков.

У норильских ребят ведущие встречи спросили, какие новшества и чуда науки и техники они хотели бы предъявить миру, на что наши маленькие изобретатели дали огромное количество ответов: лекарства от рака, реактивный ранец, телепорт, криногенные технологи и даже магнитные ботинки. Одаренных детей наставники призвали к участию в конкурсе I Make, объявленный компанией «Норникель». Для участия нужно зарегистрироваться в группе vk.com/Imake 2018. Там же можно скачать заявку, кратко и ёмко рассказать об идее своего изобретения. Те, кто пройдет конкурсный отбор, станет частью сборной России и поедет с командой в Индию. Заявку на конкурс надо подать до 11 апреля. «Это не просто конкурс, это создание сообщества, призванного менять планету. Участником международной выставки юных изобретателей в Индии может стать любой желающий в возрасте от 6 до 17 лет, проживающий на территории присутствия компании «Норникель», то есть не только в Норильске, но и в Чите, и Мурманской области», - прокомментировал встречу один из наставников проекта, выпускник физфака МГУ Владимир Ямщиков. Напомним, кураторы конкурса изобретателей являются представителями команды организаторов фестиваля научных открытий Arktic Way, грантополучателя программы "Норникеля" «Мир новых возможностей».

Просмотров:222 Сегодня на интерактивной встрече с юными кулибиными студенты и аспиранты ведущего вуза страны общались на тему патентов, появления различных технологий и устройств, изобретателей, изобретений и их историй.У норильских ребят ведущие встречи спросили, какие новшества и чуда науки и техники они хотели бы предъявить миру, на что наши маленькие изобретатели дали огромное количество ответов: лекарства от рака, реактивный ранец, телепорт, криногенные технологи и даже магнитные ботинки.Одаренных детей наставники призвали к участию в конкурсе I Make, объявленный компанией «Норникель». Для участия нужно зарегистрироваться в группе vk.com/Imake 2018. Там же можно скачать заявку, кратко и ёмко рассказать об идее своего изобретения. Те, кто пройдет конкурсный отбор, станет частью сборной России и поедет с командой в Индию.Заявку на конкурс надо подать до 11 апреля.«Это не просто конкурс, это создание сообщества, призванного менять планету. Участником международной выставки юных изобретателей в Индии может стать любой желающий в возрасте от 6 до 17 лет, проживающий на территории присутствия компании «Норникель», то есть не только в Норильске, но и в Чите, и Мурманской области», - прокомментировал встречу один из наставников проекта, выпускник физфака МГУ Владимир Ямщиков.Напомним, кураторы конкурса изобретателей являются представителями команды организаторов фестиваля научных открытий Arktic Way, грантополучателя программы "Норникеля" «Мир новых возможностей».