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Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
29 марта 2018, 16:36

Гости из будущего. Станция юных техников с помощью наставников из МГУ им. Ломоносова проводит необычный конкурс для детей и подростков.


Сегодня на интерактивной встрече с юными кулибиными студенты и аспиранты ведущего вуза страны общались на тему патентов, появления различных технологий и устройств, изобретателей, изобретений и их историй.
У норильских ребят ведущие встречи спросили, какие новшества и чуда науки и техники они хотели бы предъявить миру, на что наши маленькие изобретатели дали огромное количество ответов: лекарства от рака, реактивный ранец, телепорт, криногенные технологи и даже магнитные ботинки.
Одаренных детей наставники призвали к участию в конкурсе I Make, объявленный компанией «Норникель». Для участия нужно зарегистрироваться в группе vk.com/Imake 2018. Там же можно скачать заявку, кратко и ёмко рассказать об идее своего изобретения. Те, кто пройдет конкурсный отбор, станет частью сборной России и поедет с командой в Индию.
Заявку на конкурс надо подать до 11 апреля.
«Это не просто конкурс, это создание сообщества, призванного менять планету. Участником международной выставки юных изобретателей в Индии может стать любой желающий в возрасте от 6 до 17 лет, проживающий на территории присутствия компании «Норникель», то есть не только в Норильске, но и в Чите, и Мурманской области», - прокомментировал встречу один из наставников проекта, выпускник физфака МГУ Владимир Ямщиков.
Напомним, кураторы конкурса изобретателей являются представителями команды организаторов фестиваля научных открытий Arktic Way, грантополучателя программы "Норникеля" «Мир новых возможностей».

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    Список новостей

 29 марта 2018 
18:30   В Норильске наградили самых активных волонтеров, помогавших организаторам на выборах президента 18 марта. 18:25   Завтра в Норильске пройдет традиционный день приема граждан.
18:02   В Норильске прошла встреча руководителей медицинских учреждений города с населением. 17:57   Сегодня справляют день рождения сразу две улицы Норильска.
16:36   Гости из будущего. Станция юных техников с помощью наставников из МГУ им. Ломоносова проводит необычный конкурс для детей и подростков. 16:34   Очередной циклон пришел в Норильск, как обычно весной - с северо-запада. Штормовое предупреждение по городу объявлено с 17 часов.
16:30   Главный полицейский Красноярского края посетил сегодня в Норильске школу с юридическим уклоном и ответил на вопросы учащихся юрклассов. 15:33   Норильчан приглашает на фестиваль чирлидинга «WOW! Show».
14:17   В Норильске начинается массовое комплектование детских садиков. 13:32   Дорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыли для движения легкового автотранспорта.
13:27   В Норильске на автодороге в районе медного завода образовалась пробка. 12:58   Норильчанин Георгий Хубаев стал серебряным призером чемпионата России по армрестлингу.
12:30   На будущей неделе Весенний зал кинотеатра «Родина» закроется на ремонт. 10:56   Дискуссия о человеческом капитале пройдет на одной из площадок Красноярского экономического форума.
10:50   Интернет-ловушка. Норильчанин перевел мошенникам 41 тысячу рублей, рассчитывая на получение кредита. 10:25   «Норникель» объединяет мировых производителей металлов платиновой группы.
10:23   Норильские автоинспекторы продолжают патрулировать дороги и пешеходные переходы вместе с родителями школьников.

 28 марта 2018 
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17:22   В «Арене» стартует цикл мероприятий к 65-летию Норильска. Ежемесячно до конца года здесь будут проходить концерты и развлекательные программы. 17:18   «Норникель» объединяет свои газовые активы. Совет директоров компании принял решение о слиянии «Норильскгазпрома» и «Таймыргаза».
16:28   Перенос мероприятия. Презентация конкурса I Make, ранее запланированная на сегодня, состоится завтра, 29 марта. 15:29   Сегодня в Норильске установили новый постамент для возложения цветов и игрушек в память о жертвах кемеровского пожара.
15:26   С понедельника, 2 апреля, в Норильске стартует заявочная кампания на участие в программе переселения 2019 года. 15:17   В храмах Норильской епархии совершены заупокойные богослужения по погибшим в Кемерово.
15:12   Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий проведет прием граждан в Норильске и поселке Тухард Таймырского района. 15:09   На перинатальном центре в Норильске работают более 400 человек. Сдать объект в эксплуатацию планируют в сентябре текущего года.
14:38   Норильский драматический театр вошел в число лауреатов и номинантов краевого фестиваля «Театральная весна - 2018» и привез оттуда целую гроздь наград. 13:36   Досрочно ЕГЭ по английскому языку сегодня сдают в крае 23 человека. Пункты проведения экзаменов организованы в Красноярске и Норильске.
13:14   В Норильске осужден мужчина за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. 13:11   В период третьего этапа реконструкции ВПП напрямую норильчане смогут улететь только в Москву, Красноярск, Новосибирск.
13:06   В Норильске пройдут публичные слушания. Горожане обсудят развитие торговли на территории города в 2018 – 2022 гг. 12:57   Более 300 тысяч рублей вернет Соцстрах норильским льготникам. Прокуратурой г. Норильска восстановлены права семи инвалидов.
12:31   Четверо норильчан в составе сводного отряда краевой полиции вернулись из служебной командировки в Республику Дагестан. 12:24   Самые многочисленные делегации из Индии и Китая. На Красноярском экономическом форуме ожидается свыше 5000 участников.
12:03   Сегодня в Норильске в связи с общероссийским трауром отменены развлекательные мероприятия. 11:51   В Енисейском речном пароходстве «Норникеля» стартует месячник по охране труда.
11:32   Норильчане почтили память погибших в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Мемориалы памяти накануне были организованы во всех районах города. 11:17   В Красноярском крае проходит декада качества социальных услуг.
11:10   Разыскивается бывший менеджер одной из норильских авиакасс, совершивший мошенничество. 10:45   Исполняющий обязанности прокурора Норильска обсудил с руководством отдела надзорной деятельности меры по противопожарной безопасности в общественных местах.
10:29   В Заполярном филиале «Норникеля» завершается модернизация оборудования подъемного комплекса скипового ствола № 3 рудника «Таймырский». 09:33   Сегодня, 28 марта в России общенациональный траур.
09:25   Для некоторых школьников Норильска объявлены актировки. 09:18   Дорога Норильск - Алыкель закрыта для транспорта из-за плохой видимости.

 27 марта 2018 
20:11   Кемерово, Норильск с тобой! Такие записки оставляли жители Кайеркана у стеллы в центре района. 17:59   До шести лет лишения свободы можно будет получить за хищение с банковского счета. Законопроект об этом принят во втором чтении.
17:41   Усомнился в собственном здоровье и решился на обман. Норильчанин ответит в суде за пособничество в подделке документа. 17:41   Норильчан призывают принять участие в Пасхальном благотворительном марафоне. Помощи ждут малоимущие, инвалиды и маленький Демьян.
17:35   СРОЧНО! В России объявлен национальный траур в связи с пожаром в Кемерово.




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