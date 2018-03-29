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29 марта 2018, 17:57



Сегодня справляют день рождения сразу две улицы Норильска.

В тот же день на карте города появился и проезд Михайличенко. Василий Михайличенко был норильским участковым. Его застрелили 12 ноября 1971 года при задержании опасного преступника. Что интересно, по криминально-фонетическому совпадению схожая история произошла в Норильске за 30 лет до этого. В 1938 году улицу в Старом городе назвали улицей Мельниченко, в честь охранника, «убитого при поимке бежавших лагерников».

Просмотров:175 29 марта 1974 года в Норильске родилось две новых улицы. Исполком горсовета в начале 1974-го решил дать имена двум новым улицам с условными названиями Окружная и проезд Северный. В «Заполярной правде» был объявлен конкурс. Норильчане предлагали назвать улицы в честь земляков: геолога-первооткрывателя Урванцева, первых руководителей Норильскстроя Матвеева и Панюкова, летчика Смирнова, хирурга Кузнецова, геолога Маслова, погибшего газовика Багаева. Был среди прочих и вариант назвать улицу в честь лауреатов Ленинской премии. В 1966 году ее присвоили коллективу норильчан за достижения в области техники: за метод свайного фундирования. Именно в честь одиннадцати норильских новаторов и назвали улицу Лауреатов.В тот же день на карте города появился и проезд Михайличенко. Василий Михайличенко был норильским участковым. Его застрелили 12 ноября 1971 года при задержании опасного преступника. Что интересно, по криминально-фонетическому совпадению схожая история произошла в Норильске за 30 лет до этого. В 1938 году улицу в Старом городе назвали улицей Мельниченко, в честь охранника, «убитого при поимке бежавших лагерников».