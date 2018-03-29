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29 марта 2018, 18:02



В Норильске прошла встреча руководителей медицинских учреждений города с населением.

Поднятые темы, претензии, предложения жителей касались многих сторон медицинского обслуживания в амбулаторно-поликлинических лечебных учреждениях. Разговор шел почти два часа, и после него у жителей было еще много вопросов, на которые главные врачи взрослых и детских поликлиник всех трех районов Большого Норильска, а также руководитель территориального отдела здравоохранения Коба Кавтеладзе отвечали индивидуально. Люди интересовались льготным обеспечением лекарственными средствами, диспансеризацией, благодарили и ругали врачей и медсестер за работу, просили помочь пенсионерам записаться к нужному доктору, спрашивали о том, появятся ли узкие специалисты в детской поликлинике на Богдана Хмельницкого и когда можно будет пройти компьютерную томографию в больнице Оганера. Некоторые жаловались на грубость участковых врачей, но в основном говорили о своих проблемах, связанных, например, с нехваткой лекарств по льготному списку или несогласованности врачей касаемо проблем одного пациента. Много обращений было связано с просьбой разобраться и помочь в частных и конкретных случаях, связанных с лечением в лечебных учреждениях. «Анализ полученных сведений от населения должен стать поводом к дополнительным действиям, направленным на повышение качества и доступности медицинской помощи. Чтобы вовремя принимать грамотные управленческие решения, главным врачам амбулаторной службы важно вовремя получать информацию о том, что на самом деле происходит в их учреждениях, из разных источников, в том числе и от пациентов, в формате прямого живого общения», - отметил Коба Кавтеладзе, подводя итоги встречи.

Просмотров:160 Беседа состоялась в конференц-зале публичной библиотеки.Поднятые темы, претензии, предложения жителей касались многих сторон медицинского обслуживания в амбулаторно-поликлинических лечебных учреждениях. Разговор шел почти два часа, и после него у жителей было еще много вопросов, на которые главные врачи взрослых и детских поликлиник всех трех районов Большого Норильска, а также руководитель территориального отдела здравоохранения Коба Кавтеладзе отвечали индивидуально.Люди интересовались льготным обеспечением лекарственными средствами, диспансеризацией, благодарили и ругали врачей и медсестер за работу, просили помочь пенсионерам записаться к нужному доктору, спрашивали о том, появятся ли узкие специалисты в детской поликлинике на Богдана Хмельницкого и когда можно будет пройти компьютерную томографию в больнице Оганера. Некоторые жаловались на грубость участковых врачей, но в основном говорили о своих проблемах, связанных, например, с нехваткой лекарств по льготному списку или несогласованности врачей касаемо проблем одного пациента. Много обращений было связано с просьбой разобраться и помочь в частных и конкретных случаях, связанных с лечением в лечебных учреждениях.«Анализ полученных сведений от населения должен стать поводом к дополнительным действиям, направленным на повышение качества и доступности медицинской помощи. Чтобы вовремя принимать грамотные управленческие решения, главным врачам амбулаторной службы важно вовремя получать информацию о том, что на самом деле происходит в их учреждениях, из разных источников, в том числе и от пациентов, в формате прямого живого общения», - отметил Коба Кавтеладзе, подводя итоги встречи.