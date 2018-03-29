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29 марта 2018, 18:25



Завтра в Норильске пройдет традиционный день приема граждан.



Просмотров:177 С 12 до 20 часов горожан по различным вопросам будут консультировать глава города, его заместители, руководители и специалисты управлений муниципалитета и депутаты Норильского городского Совета. Встреча пройдет в МФЦ по адресу: г. Норильск, ул. Нансена, д. 69, 2-й этаж. Консультации по телефону 43-71-42.