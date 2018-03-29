|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:30 В Норильске наградили самых активных волонтеров, помогавших организаторам на выборах президента 18 марта.
18:25 Завтра в Норильске пройдет традиционный день приема граждан.
18:02 В Норильске прошла встреча руководителей медицинских учреждений города с населением.
17:57 Сегодня справляют день рождения сразу две улицы Норильска.
16:36 Гости из будущего. Станция юных техников с помощью наставников из МГУ им. Ломоносова проводит необычный конкурс для детей и подростков.
16:34 Очередной циклон пришел в Норильск, как обычно весной - с северо-запада. Штормовое предупреждение по городу объявлено с 17 часов.
16:30 Главный полицейский Красноярского края посетил сегодня в Норильске школу с юридическим уклоном и ответил на вопросы учащихся юрклассов.
15:33 Норильчан приглашает на фестиваль чирлидинга «WOW! Show».
14:17 В Норильске начинается массовое комплектование детских садиков.
13:32 Дорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыли для движения легкового автотранспорта.
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх