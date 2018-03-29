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29 марта 2018, 18:30



В Норильске наградили самых активных волонтеров, помогавших организаторам на выборах президента 18 марта.

«На губернаторском совете, с которого я только что вернулся, особо отмечена работа двух городов края - Красноярска и Норильска. Было очень приятно это услышать. Это сделали не мы - это сделали вы. Спасибо огромное всем, кто помог создать в день выборов атмосферу праздника», - обратился Ринат Ахметчин к присутствующим. Николай Жигулин, куратор программы формирования городской среды, также поблагодарил неравнодушных норильчан за инициативу и бескорыстную помощь при подсчете голосов в голосовании по выбору объектов для улучшения городской среды. «Благодаря вам наш город станет комфортнее, красивее, благоустроеннее", - сказал представитель партии «Единая Россия».

Просмотров:172 Всего в день выборов на избирательных участках трудились 116 волонтеров разных возрастов и социальных статусов. Благодарственными грамотами от правительства Красноярского края, главы города Норильска, а также от партии "Единая Россия" наградили в общей сложности 32 человека. Среди них очень много молодежи, незаурядно проявившей себя в ходе подготовки и проведения рейтингового голосования в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды».«На губернаторском совете, с которого я только что вернулся, особо отмечена работа двух городов края - Красноярска и Норильска. Было очень приятно это услышать. Это сделали не мы - это сделали вы. Спасибо огромное всем, кто помог создать в день выборов атмосферу праздника», - обратился Ринат Ахметчин к присутствующим.Николай Жигулин, куратор программы формирования городской среды, также поблагодарил неравнодушных норильчан за инициативу и бескорыстную помощь при подсчете голосов в голосовании по выбору объектов для улучшения городской среды. «Благодаря вам наш город станет комфортнее, красивее, благоустроеннее", - сказал представитель партии «Единая Россия».