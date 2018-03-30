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30 марта 2018, 10:08



В Музее Боевой славы для юнармейцев Норильска провели урок мужества.

Об интернациональной помощи афганскому народу рассказал Валерий Шабурин - участник боевых действий в Афганистане, о контртеррористической операции на Северном Кавказе рассказал Андрей Мусатов - майор полиции, ветеран боевых действий на Северном Кавказе. После этого юнармейцы познакомились с экспонатами музея, вооружением ВОВ и современности.

Просмотров:97 Ребятам рассказали о подвигах советского народа в годы Великой Отечественной войны, о поисковых работах на местах боев, об экспонатах того времени.Об интернациональной помощи афганскому народу рассказал Валерий Шабурин - участник боевых действий в Афганистане, о контртеррористической операции на Северном Кавказе рассказал Андрей Мусатов - майор полиции, ветеран боевых действий на Северном Кавказе.После этого юнармейцы познакомились с экспонатами музея, вооружением ВОВ и современности.