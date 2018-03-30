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30 марта 2018, 10:20



В Норильске сохраняется штормовое предупреждение.

Напомним, штормовое предупреждение по ветру действует со вчерашнего вечера. В районе Талнах наблюдается опасное метеорологическое явление - очень сильный юго-восточный ветер 19 м/с, порывы 27 м/с. По прогнозу погоды, сегодня ожидается временами снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах 20-25 м/с, температура воздуха -15-20 градусов.

Просмотров:75 Для всех школьников, обучающихся в первую смену, объявлены актировки. Аэропорт работает по фактической погоде. Дорога Норильск-Кайеркак-Алыкель открыта для движения всех видов транспорта.Напомним, штормовое предупреждение по ветру действует со вчерашнего вечера. В районе Талнах наблюдается опасное метеорологическое явление - очень сильный юго-восточный ветер 19 м/с, порывы 27 м/с.По прогнозу погоды, сегодня ожидается временами снег, метель, видимость менее 1000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах 20-25 м/с, температура воздуха -15-20 градусов.