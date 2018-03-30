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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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11:00 В Норильске директора фирмы будут судить за хищение свыше 15 миллионов рублей
10:55 Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий подвел итоги контрольной проверки Отдела МВД России по г. Норильску
10:20 В Норильске сохраняется штормовое предупреждение.
10:08 В Музее Боевой славы для юнармейцев Норильска провели урок мужества.
18:30 В Норильске наградили самых активных волонтеров, помогавших организаторам на выборах президента 18 марта.
18:25 Завтра в Норильске пройдет традиционный день приема граждан.
18:02 В Норильске прошла встреча руководителей медицинских учреждений города с населением.
17:57 Сегодня справляют день рождения сразу две улицы Норильска.
16:36 Гости из будущего. Станция юных техников с помощью наставников из МГУ им. Ломоносова проводит необычный конкурс для детей и подростков.
16:34 Очередной циклон пришел в Норильск, как обычно весной - с северо-запада. Штормовое предупреждение по городу объявлено с 17 часов.
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