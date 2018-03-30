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30 марта 2018, 10:55



Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий подвел итоги контрольной проверки Отдела МВД России по г. Норильску

Особое внимание руководитель Главка обратил на работу подразделений по борьбе с преступлениями в экономической сфере, работе участковых уполномоченных и ГИБДД. Генерал-лейтенант определил ряд задач, обозначенных Президентом Российской Федерации и Министром внутренних дел. В числе приоритетных направлений генерал-лейтенант полиции отметил повышение качества следствия и дознания, обеспечение безопасности в общественных местах, противодействие экстремизму, незаконным оборотом наркотиков, соблюдение конституционных прав граждан и работу участковых уполномоченных полиции в части профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых ранее судимыми гражданами. Во время встречи с личным составом Александр Георгиевич вручил сотрудникам Отдела МВД первые, а также очередные специальные офицерские звания и наградил отличившихся в оперативно-служебной деятельности полицейских. Руководителю Отдела МВД по г. Норильску Геннадию Маслову начальник Главка вручил высший ведомственный знак отличия Министерства внутренних дел Российской Федерации – нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД». Кроме того, генерал-лейтенант поощрил дипломом участников ВИА «Долг и честь», в 6-й раз признанного лучшим на краевом смотре-конкурсе среди вокально-инструментальных ансамблей территориальных ОВД. Кроме того, начальник Главного управления посетил один из районов Норильска – Талнах, где вместе с общественниками и представителями местной администрации встретился с гражданами. Во время схода Александр Речицкий напомнил жителям Талнаха о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы оградить себя от преступных посягательств в сфере мошенничества, высказал жесткую позицию по отношению к водителям, управляющим автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, рассказал, какие меры принимают сотрудники полиции для пресечения нелегального оборота алкоголя и недопущения чрезвычайных ситуаций. В завершение встречи начальник краевого Главка призвал граждан активнее проявлять гражданскую позицию, постоянно поддерживать связь с сотрудниками правоохранительных органов, сообщая об известных им фактам правонарушений и преступлений на телефоны дежурных частей или телефон доверия ГУ МВД России по краю 8(391) 245-96-46.

Просмотров:39 Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий в рамках рабочего визита встретился с личным составом Отдела МВД России по г. Норильску и провел совещание, в ходе которого подвел итоги контрольной проверки оперативно-служебной деятельности отдела, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Особое внимание руководитель Главка обратил на работу подразделений по борьбе с преступлениями в экономической сфере, работе участковых уполномоченных и ГИБДД.Генерал-лейтенант определил ряд задач, обозначенных Президентом Российской Федерации и Министром внутренних дел. В числе приоритетных направлений генерал-лейтенант полиции отметил повышение качества следствия и дознания, обеспечение безопасности в общественных местах, противодействие экстремизму, незаконным оборотом наркотиков, соблюдение конституционных прав граждан и работу участковых уполномоченных полиции в части профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых ранее судимыми гражданами.Во время встречи с личным составом Александр Георгиевич вручил сотрудникам Отдела МВД первые, а также очередные специальные офицерские звания и наградил отличившихся в оперативно-служебной деятельности полицейских. Руководителю Отдела МВД по г. Норильску Геннадию Маслову начальник Главка вручил высший ведомственный знак отличия Министерства внутренних дел Российской Федерации – нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД». Кроме того, генерал-лейтенант поощрил дипломом участников ВИА «Долг и честь», в 6-й раз признанного лучшим на краевом смотре-конкурсе среди вокально-инструментальных ансамблей территориальных ОВД.Кроме того, начальник Главного управления посетил один из районов Норильска – Талнах, где вместе с общественниками и представителями местной администрации встретился с гражданами.Во время схода Александр Речицкий напомнил жителям Талнаха о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности, чтобы оградить себя от преступных посягательств в сфере мошенничества, высказал жесткую позицию по отношению к водителям, управляющим автомобилями в состоянии алкогольного опьянения, рассказал, какие меры принимают сотрудники полиции для пресечения нелегального оборота алкоголя и недопущения чрезвычайных ситуаций.В завершение встречи начальник краевого Главка призвал граждан активнее проявлять гражданскую позицию, постоянно поддерживать связь с сотрудниками правоохранительных органов, сообщая об известных им фактам правонарушений и преступлений на телефоны дежурных частей или телефон доверия ГУ МВД России по краю 8(391) 245-96-46.