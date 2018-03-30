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30 марта 2018, 11:00

В Норильске директора фирмы будут судить за хищение свыше 15 миллионов рублей


Следователи Отдела МВД России по г. Норильску завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в хищениях на сумму свыше 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.
Как установили полицейские, 35-летний директор фирмы, занимающейся поставками и сервисным обслуживанием офисной техники, в период с 2015 по 2016 годы перевел со счета организации на собственный счет денежные средства в размере более одного миллиона рублей. Кроме того, на основании фиктивных договоров беспроцентных займов подозреваемый перевел свыше 14 миллионов на счета фирм учредителями которых являлись его родственники, а также на счет «фирмы-однодневки».
По данным фактам в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по трем эпизодам противоправных деяний, предусмотренных статьями УК РФ «Присвоение или растрата» и «Мошенничество».
Кроме того, следователями установлено, что подозреваемый и его 25-летний знакомый подделали кассовые чеки о внесении денежных средств для участия в аукционе по продаже муниципальной недвижимости, через принадлежащую ему организацию на сумму более шести миллионов рублей После чего через суд злоумышленник и его сообщник попытались взыскать якобы внесенную ими в качестве задатка сумму с местного органа муниципальной власти. Но мошенникам не удалось завершить свой умысел, так как данные действия были своевременно пресечены сотрудниками ОВД.
По данному факту в отношении подозреваемых также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Подозреваемый в совершении преступлений задержан в феврале 2017 года полицейскими в аэропорту при попытке покинуть город. В настоящее время он содержится под стражей, а на его имущество наложен арест, 25-летний фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.
В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом. Максимальная санкция каждой статьи, по которой фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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    Список новостей

 30 марта 2018 
11:00   В Норильске директора фирмы будут судить за хищение свыше 15 миллионов рублей 10:55   Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий подвел итоги контрольной проверки Отдела МВД России по г. Норильску
10:20   В Норильске сохраняется штормовое предупреждение. 10:08   В Музее Боевой славы для юнармейцев Норильска провели урок мужества.

 29 марта 2018 
18:30   В Норильске наградили самых активных волонтеров, помогавших организаторам на выборах президента 18 марта. 18:25   Завтра в Норильске пройдет традиционный день приема граждан.
18:02   В Норильске прошла встреча руководителей медицинских учреждений города с населением. 17:57   Сегодня справляют день рождения сразу две улицы Норильска.
16:36   Гости из будущего. Станция юных техников с помощью наставников из МГУ им. Ломоносова проводит необычный конкурс для детей и подростков. 16:34   Очередной циклон пришел в Норильск, как обычно весной - с северо-запада. Штормовое предупреждение по городу объявлено с 17 часов.
16:30   Главный полицейский Красноярского края посетил сегодня в Норильске школу с юридическим уклоном и ответил на вопросы учащихся юрклассов. 15:33   Норильчан приглашает на фестиваль чирлидинга «WOW! Show».
14:17   В Норильске начинается массовое комплектование детских садиков. 13:32   Дорогу Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыли для движения легкового автотранспорта.
13:27   В Норильске на автодороге в районе медного завода образовалась пробка. 12:58   Норильчанин Георгий Хубаев стал серебряным призером чемпионата России по армрестлингу.
12:30   На будущей неделе Весенний зал кинотеатра «Родина» закроется на ремонт. 10:56   Дискуссия о человеческом капитале пройдет на одной из площадок Красноярского экономического форума.
10:50   Интернет-ловушка. Норильчанин перевел мошенникам 41 тысячу рублей, рассчитывая на получение кредита. 10:25   «Норникель» объединяет мировых производителей металлов платиновой группы.
10:23   Норильские автоинспекторы продолжают патрулировать дороги и пешеходные переходы вместе с родителями школьников.

 28 марта 2018 
17:53   Красноярский краевой суд оставил в силе приговор 33-летнему жителю Дудинки, который до смерти избил жену. 17:46   За и против. Управляющие и ресурсоснабжающие компании Норильска обсуждают новый закон о прямых договорах на оплату услуг ЖКХ.
17:22   В «Арене» стартует цикл мероприятий к 65-летию Норильска. Ежемесячно до конца года здесь будут проходить концерты и развлекательные программы. 17:18   «Норникель» объединяет свои газовые активы. Совет директоров компании принял решение о слиянии «Норильскгазпрома» и «Таймыргаза».
16:28   Перенос мероприятия. Презентация конкурса I Make, ранее запланированная на сегодня, состоится завтра, 29 марта. 15:29   Сегодня в Норильске установили новый постамент для возложения цветов и игрушек в память о жертвах кемеровского пожара.
15:26   С понедельника, 2 апреля, в Норильске стартует заявочная кампания на участие в программе переселения 2019 года. 15:17   В храмах Норильской епархии совершены заупокойные богослужения по погибшим в Кемерово.
15:12   Начальник ГУ МВД по краю Александр Речицкий проведет прием граждан в Норильске и поселке Тухард Таймырского района. 15:09   На перинатальном центре в Норильске работают более 400 человек. Сдать объект в эксплуатацию планируют в сентябре текущего года.
14:38   Норильский драматический театр вошел в число лауреатов и номинантов краевого фестиваля «Театральная весна - 2018» и привез оттуда целую гроздь наград. 13:36   Досрочно ЕГЭ по английскому языку сегодня сдают в крае 23 человека. Пункты проведения экзаменов организованы в Красноярске и Норильске.
13:14   В Норильске осужден мужчина за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере. 13:11   В период третьего этапа реконструкции ВПП напрямую норильчане смогут улететь только в Москву, Красноярск, Новосибирск.
13:06   В Норильске пройдут публичные слушания. Горожане обсудят развитие торговли на территории города в 2018 – 2022 гг. 12:57   Более 300 тысяч рублей вернет Соцстрах норильским льготникам. Прокуратурой г. Норильска восстановлены права семи инвалидов.
12:31   Четверо норильчан в составе сводного отряда краевой полиции вернулись из служебной командировки в Республику Дагестан. 12:24   Самые многочисленные делегации из Индии и Китая. На Красноярском экономическом форуме ожидается свыше 5000 участников.
12:03   Сегодня в Норильске в связи с общероссийским трауром отменены развлекательные мероприятия. 11:51   В Енисейском речном пароходстве «Норникеля» стартует месячник по охране труда.
11:32   Норильчане почтили память погибших в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня». Мемориалы памяти накануне были организованы во всех районах города. 11:17   В Красноярском крае проходит декада качества социальных услуг.
11:10   Разыскивается бывший менеджер одной из норильских авиакасс, совершивший мошенничество. 10:45   Исполняющий обязанности прокурора Норильска обсудил с руководством отдела надзорной деятельности меры по противопожарной безопасности в общественных местах.
10:29   В Заполярном филиале «Норникеля» завершается модернизация оборудования подъемного комплекса скипового ствола № 3 рудника «Таймырский». 09:33   Сегодня, 28 марта в России общенациональный траур.
09:25   Для некоторых школьников Норильска объявлены актировки. 09:18   Дорога Норильск - Алыкель закрыта для транспорта из-за плохой видимости.

 27 марта 2018 
20:11   Кемерово, Норильск с тобой! Такие записки оставляли жители Кайеркана у стеллы в центре района.




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