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30 марта 2018, 11:00



В Норильске директора фирмы будут судить за хищение свыше 15 миллионов рублей

Следователи Отдела МВД России по г. Норильску завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в хищениях на сумму свыше 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Как установили полицейские, 35-летний директор фирмы, занимающейся поставками и сервисным обслуживанием офисной техники, в период с 2015 по 2016 годы перевел со счета организации на собственный счет денежные средства в размере более одного миллиона рублей. Кроме того, на основании фиктивных договоров беспроцентных займов подозреваемый перевел свыше 14 миллионов на счета фирм учредителями которых являлись его родственники, а также на счет «фирмы-однодневки». По данным фактам в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по трем эпизодам противоправных деяний, предусмотренных статьями УК РФ «Присвоение или растрата» и «Мошенничество». Кроме того, следователями установлено, что подозреваемый и его 25-летний знакомый подделали кассовые чеки о внесении денежных средств для участия в аукционе по продаже муниципальной недвижимости, через принадлежащую ему организацию на сумму более шести миллионов рублей После чего через суд злоумышленник и его сообщник попытались взыскать якобы внесенную ими в качестве задатка сумму с местного органа муниципальной власти. Но мошенникам не удалось завершить свой умысел, так как данные действия были своевременно пресечены сотрудниками ОВД. По данному факту в отношении подозреваемых также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемый в совершении преступлений задержан в феврале 2017 года полицейскими в аэропорту при попытке покинуть город. В настоящее время он содержится под стражей, а на его имущество наложен арест, 25-летний фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом. Максимальная санкция каждой статьи, по которой фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Просмотров:26 Следователи Отдела МВД России по г. Норильску завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в хищениях на сумму свыше 15 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Как установили полицейские, 35-летний директор фирмы, занимающейся поставками и сервисным обслуживанием офисной техники, в период с 2015 по 2016 годы перевел со счета организации на собственный счет денежные средства в размере более одного миллиона рублей. Кроме того, на основании фиктивных договоров беспроцентных займов подозреваемый перевел свыше 14 миллионов на счета фирм учредителями которых являлись его родственники, а также на счет «фирмы-однодневки».По данным фактам в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по трем эпизодам противоправных деяний, предусмотренных статьями УК РФ «Присвоение или растрата» и «Мошенничество».Кроме того, следователями установлено, что подозреваемый и его 25-летний знакомый подделали кассовые чеки о внесении денежных средств для участия в аукционе по продаже муниципальной недвижимости, через принадлежащую ему организацию на сумму более шести миллионов рублей После чего через суд злоумышленник и его сообщник попытались взыскать якобы внесенную ими в качестве задатка сумму с местного органа муниципальной власти. Но мошенникам не удалось завершить свой умысел, так как данные действия были своевременно пресечены сотрудниками ОВД.По данному факту в отношении подозреваемых также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».Подозреваемый в совершении преступлений задержан в феврале 2017 года полицейскими в аэропорту при попытке покинуть город. В настоящее время он содержится под стражей, а на его имущество наложен арест, 25-летний фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом. Максимальная санкция каждой статьи, по которой фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.