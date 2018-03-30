|
|
Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
Пользователям
Реклама на сайте
Новости:
18:20 Благотворительный фонд социальных программ «Территория добра» теперь на связи!
18:15 Норильские строители проводят благотворительную акцию в поддержку фонда помощи бездомным животным «Даря надежду»
17:49 Более 1,2 млн. рублей взыскано с «алиментщиков» в пользу детей-сирот по инициативе прокуратуры г. Норильска
17:49 Более 2,3 млн рублей невыплаченной зарплаты вернули работникам норильской фирмы после прокурорской проверки
17:48 В Норильске осужден похититель зубной пасты
17:45 Житель Норильска осужден на три года лишения свободы за развратные действия в отношении 12-летней девочки
16:37 В Норильске начались комплексные проверки торговых центров и кинотеатров на предмет их безопасности. Первым делом комиссия посетила «Арену Норильск»
16:27 В воскресенье геологи отметят профессиональный праздник
16:16 Одаренные дети из Красноярского края смогут бесплатно отдохнуть на юге России
16:12 1 апреля в талнахской библиотеке пройдет День открытых дверей
[все новости]
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх