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30 марта 2018, 12:06



Юбилейное мероприятие «Мой город. Моя история», которое планировалось провести в субботу, перенесено.

Начать цикл мероприятий планировалось с 31 марта. Однако по техническим причинам организаторы приняли решение перенести это событие. Теперь на фотовыставку, представляющую городские пейзажи и события, норильчан приглашают 21 апреля.

Просмотров:150 Как ранее сообщалось, в СРК «Арена» стартует цикл мероприятий к 65-летию Норильска. Ежемесячно до конца года здесь будут проходить концерты и развлекательные программы. Их цель – познакомить норильчан с юбилейными проектами и лучшими творческими коллективами города.Начать цикл мероприятий планировалось с 31 марта. Однако по техническим причинам организаторы приняли решение перенести это событие. Теперь на фотовыставку, представляющую городские пейзажи и события, норильчан приглашают 21 апреля.