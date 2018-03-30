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30 марта 2018, 12:18



Норильчане смогут делиться предложениями по расходованию средств городской казны. В Норильске появится интерактивный бюджет для граждан.

По поручению президента РФ эта программа реализуется практически во всех субъектах России. Норильск – не исключение. В нашем городе «Бюджет для граждан» создается с 2010 года. Для реализации интерактивной формы проекта будет разработан специальный цифровой сервис для городских округов, который не только предоставит пользователям всю необходимую информацию о бюджете, но и даст возможность в онлайн-режиме высказать предложения по изменению бюджетных расходов и увеличению доходных источников. Также посетители смогут узнать о возможных социально-экономических последствиях предлагаемых ими бюджетных решений. Участие в проекте позволит сделать информацию о бюджете для населения более информативной и насыщенной, ориентированной на запросы жителей. Цифровой сервис будет накапливать сведения о выбранных гражданами приоритетах, что в дальнейшем позволит органам местного самоуправления напрямую учитывать мнение горожан при формировании бюджета на следующий год. Дополнительная информация о проекте на сайте Центра фискальной политики fpcenter.ru.

Просмотров:228 Этот проект – обновленная форма работы муниципалитетов, которая направлена на предоставление широкой общественности доступной информации о бюджете.По поручению президента РФ эта программа реализуется практически во всех субъектах России. Норильск – не исключение. В нашем городе «Бюджет для граждан» создается с 2010 года.Для реализации интерактивной формы проекта будет разработан специальный цифровой сервис для городских округов, который не только предоставит пользователям всю необходимую информацию о бюджете, но и даст возможность в онлайн-режиме высказать предложения по изменению бюджетных расходов и увеличению доходных источников. Также посетители смогут узнать о возможных социально-экономических последствиях предлагаемых ими бюджетных решений.Участие в проекте позволит сделать информацию о бюджете для населения более информативной и насыщенной, ориентированной на запросы жителей. Цифровой сервис будет накапливать сведения о выбранных гражданами приоритетах, что в дальнейшем позволит органам местного самоуправления напрямую учитывать мнение горожан при формировании бюджета на следующий год.Дополнительная информация о проекте на сайте Центра фискальной политики fpcenter.ru.