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30 марта 2018, 12:34



Сегодня МФК «Норильский никель» сразится с одним из лидеров чемпионата.

Примечательно, что за встречей можно будет следить не только на официальном канале АМФР в YouTube, но и в прямом эфире на телеканале «Матч! Наш спорт». Начало встречи в 21.00 по норильскому времени. Сейчас у «Норникеля» 44 очка и шестая строчка турнирной таблицы. «Тюмень» расположилась на втором месте с 59 очками в активе. Добавим, что всего команды провели между собой 50 игр, в 16 из которых победителями выходили норильчане и в 24 – тюменцы. Статистика забитых и пропущенных мячей: 194:177 в пользу «Тюмени».

Просмотров:230 Центральный матч 17-го тура Суперлиги, в котором норильчане сыграют с «Тюменью», состоится сегодня, 30 марта, на площадке соперника.Примечательно, что за встречей можно будет следить не только на официальном канале АМФР в YouTube, но и в прямом эфире на телеканале «Матч! Наш спорт». Начало встречи в 21.00 по норильскому времени.Сейчас у «Норникеля» 44 очка и шестая строчка турнирной таблицы. «Тюмень» расположилась на втором месте с 59 очками в активе.Добавим, что всего команды провели между собой 50 игр, в 16 из которых победителями выходили норильчане и в 24 – тюменцы. Статистика забитых и пропущенных мячей: 194:177 в пользу «Тюмени».