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30 марта 2018, 13:18



Накануне в Норильске из-за пожара в частных гаражах возле реки Щучья на несколько часов перекрывали движение на автодороге.

Чтобы избежать распространения огня на другие гаражи, один из горевших боксов снесли. Тушение пожара осложнялось отсутствием поблизости гидранта. Ближайший расположен в районе медного завода через автотрассу Норильск-Кайеркан. К нему и запитывались. Соответственно шланги были протянуты через дорогу, вследствии чего пришлось перекрыть движение транспорта. В результате на дороге образовалась огромная пробка в обоих направлениях. Стоять в ней пришлось более двух часов. В тушении пожара принимали участие три пожарных расчета и четыре единицы техники. Как отметил Станислав Леонтенко, техники в сгоревших гаражах не было, люди тоже не пострадали. В одном из боксов хранились аккумуляторы, но огнем их не задело. Причины возгорания устанавливаются.

Просмотров:214 В результате пожара выгорело два гаража и один поврежден, отметил дознаватель пожнадзора Станислав Леонтенко. От отметил, что сам пожар был не сложным, но дыма было очень много. Причиной всему стало покрытие кровли. В частности, была использована резиновая транспортерная лента.Чтобы избежать распространения огня на другие гаражи, один из горевших боксов снесли. Тушение пожара осложнялось отсутствием поблизости гидранта. Ближайший расположен в районе медного завода через автотрассу Норильск-Кайеркан. К нему и запитывались. Соответственно шланги были протянуты через дорогу, вследствии чего пришлось перекрыть движение транспорта. В результате на дороге образовалась огромная пробка в обоих направлениях. Стоять в ней пришлось более двух часов.В тушении пожара принимали участие три пожарных расчета и четыре единицы техники.Как отметил Станислав Леонтенко, техники в сгоревших гаражах не было, люди тоже не пострадали. В одном из боксов хранились аккумуляторы, но огнем их не задело. Причины возгорания устанавливаются.