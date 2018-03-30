Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

30 марта 2018, 13:39



Норильчанам, ищущим работу, на заметку. На инвестиционные проекты в крае требуются сотрудники.

Например, в ООО «Приангарский ЛПК» требуются кадры с опытом работы. Предприятие готово принять на работу: водителей категории С и Е, трактористов по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (заработная плата от 60 до 100 тысяч рублей) и машинистов бульдозеров с заработной платой от 40 тысяч рублей. Работа вахтовым методом: 20 дней работы, 10 дней отдыха. Любой житель края имеет возможность ознакомиться с вакансиями инвестиционных проектов, обратившись в Центр занятости населения по месту жительства. Также более подробно об этом можно узнать на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края. С начала года более 100 граждан трудоустроены на инвестиционные проекты при содействии службы занятости, говорится в сообщении.

Просмотров:186 С начала года предприятия, реализующие инвестиционные проекты, заявили в службу занятости населения около 1,5 тысячи вакансий. Наибольшую потребность работодатели испытывают в энергетиках, электромонтерах и водителях категорий С и Е, сообщает агентство труда и занятости населения Красноярского края.Например, в ООО «Приангарский ЛПК» требуются кадры с опытом работы. Предприятие готово принять на работу: водителей категории С и Е, трактористов по подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса (заработная плата от 60 до 100 тысяч рублей) и машинистов бульдозеров с заработной платой от 40 тысяч рублей. Работа вахтовым методом: 20 дней работы, 10 дней отдыха.Любой житель края имеет возможность ознакомиться с вакансиями инвестиционных проектов, обратившись в Центр занятости населения по месту жительства. Также более подробно об этом можно узнать на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.С начала года более 100 граждан трудоустроены на инвестиционные проекты при содействии службы занятости, говорится в сообщении.