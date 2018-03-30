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30 марта 2018, 14:10



31 марта в столицу Красноярск отправятся норильские учителя, претенденты на звание «Учитель года Красноярского края – 2018».

Накануне как раз завершился онлайн-прием заявок на участие в краевом профессиональном конкурсе «Учитель года Красноярского края – 2018». Напомним, в этом году участие в первом этапе конкурса примут 87 учителей, победителей муниципальных этапов конкурса из 48 территорий края. На отборочном туре участники напишут эссе, пройдут индивидуальное компетентностное испытание, продемонстрируют фрагмент учебного занятия, поучаствуют в коммуникативных боях и проведут семинар на заданную тему. По итогам отборочного этапа определится 20 финалистов. Финал состоится в период с 23 по 27 апреля 2018 года на базе лицея № 7 города Красноярска. Абсолютный победитель конкурса будет представлять Красноярский край в конкурсе «Учитель года России».

Просмотров:159 Пять норильских педагогов, победителей муниципального этапа, будут защищать честь нашего города, они пробудут в Красноярске с 31 марта до 6 апреля. В край отправятся: педагог по математике из первой гимназии Евгений Филатов, учитель начальных классов Ольга Петренко (школа № 14), физкультурники Антон Бабурин (гимназия № 7) и Алексей Стефанишин (школа № 45), преподаватель английского и немецкого языков Роман Плотников (школа № 20).Накануне как раз завершился онлайн-прием заявок на участие в краевом профессиональном конкурсе «Учитель года Красноярского края – 2018». Напомним, в этом году участие в первом этапе конкурса примут 87 учителей, победителей муниципальных этапов конкурса из 48 территорий края.На отборочном туре участники напишут эссе, пройдут индивидуальное компетентностное испытание, продемонстрируют фрагмент учебного занятия, поучаствуют в коммуникативных боях и проведут семинар на заданную тему.По итогам отборочного этапа определится 20 финалистов. Финал состоится в период с 23 по 27 апреля 2018 года на базе лицея № 7 города Красноярска.Абсолютный победитель конкурса будет представлять Красноярский край в конкурсе «Учитель года России».