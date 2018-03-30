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30 марта 2018, 14:14



Руководители города сейчас ведут прием граждан.

В Норильске граждан принимают в Многофункциональном центре. Первые две посетительницы, с которыми поговорил глава Норильска, пришли для решения своих жилищных вопросов. Одна из них - многодетная мать, другая женщина - малоимущая. Предварительно известно, что по проблемам обеих посетительниц найдены пути решения.

Просмотров:157 Дни приема граждан в Норильске традиционно проходят ежеквартально с 2014 года. Сегодня с 12 до 20 часов с горожанами встречается глава города Ринат Ахметчин, по различным вопросам их также консультируют его заместители, руководители и специалисты управлений муниципалитета и депутаты Норильского городского Совета.В Норильске граждан принимают в Многофункциональном центре. Первые две посетительницы, с которыми поговорил глава Норильска, пришли для решения своих жилищных вопросов. Одна из них - многодетная мать, другая женщина - малоимущая. Предварительно известно, что по проблемам обеих посетительниц найдены пути решения.