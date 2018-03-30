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30 марта 2018, 15:48



1 апреля произойдет индексация социальных пенсий на 2,9%. Повышение коснется почти трех тысяч норильчан

В Норильске повышение коснется 2865 человек. Средний размер социальной пенсии после индексации увеличится на 421 рубль и составит 14 518 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам вырастет до 22 378 рублей, инвалидам с детства I и II группы – до 18 648 рублей, по случаю потери кормильца – до 9 324 рублей, по случаю потери кормильца круглой сироте – до 18 648 рублей. Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.

Просмотров:154 Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% – в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году.В Норильске повышение коснется 2865 человек. Средний размер социальной пенсии после индексации увеличится на 421 рубль и составит 14 518 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам вырастет до 22 378 рублей, инвалидам с детства I и II группы – до 18 648 рублей, по случаю потери кормильца – до 9 324 рублей, по случаю потери кормильца круглой сироте – до 18 648 рублей.Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан.