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30 марта 2018, 16:05



В Норильске состоялось открытие Недели детской и юношеской книги

Вместе с незадачливыми героями зрители спасались от акул, договаривались с кровожадными островитянами, пробирались через джунгли и разыскивали зарытый клад. С помощью ребят путешественникам удалось одолеть хитрейшего из пиратов Джона Сильвера и найти самое ценное из сокровищ – дорогу домой. Организаторы – сотрудники ЦБС благодарят всех, кто помогал в организации праздника, особенно актеров Заполярного театра драмы, специалистов Городского центра культуры, танцевальный коллектив школы № 8 «Высокая энергия» и ансамбль спортивного бального танца «Болеро».

Просмотров:125 В Городском центре культуры прошел самый пиратский и залихватский праздник Недели детской книги – театрализованное представление «Остров книжных сокровищ». После энергичной разминки с морскими разбойниками, в роли которых выступили специалисты Детской библиотеки, герои романа Роберта Льюиса Стивенсона пригласили ребят в захватывающее путешествие по морям и затерянным архипелагам. Чтобы помочь заблудившимся в книге Джиму и Кэти закончить опасный приключенческий квест, они изучили карту сокровищ, расшифровали послание, найденное в бутылке, и собрали 10 затерянных артефактов.Вместе с незадачливыми героями зрители спасались от акул, договаривались с кровожадными островитянами, пробирались через джунгли и разыскивали зарытый клад. С помощью ребят путешественникам удалось одолеть хитрейшего из пиратов Джона Сильвера и найти самое ценное из сокровищ – дорогу домой.Организаторы – сотрудники ЦБС благодарят всех, кто помогал в организации праздника, особенно актеров Заполярного театра драмы, специалистов Городского центра культуры, танцевальный коллектив школы № 8 «Высокая энергия» и ансамбль спортивного бального танца «Болеро».