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30 марта 2018, 16:12



1 апреля в талнахской библиотеке пройдет День открытых дверей

Любителей литературы о животных в читальном зале будет ждать «Зоосад», читателям с крепкими нервами представят обзор «Кошмарные ужасы». В 14.00 начнется сказочное представление «Знают книжные страницы». Также с 15 до 18 будут работать фотозона и интерактивные игровые площадки. Всех желающих ждут по адресу: ул. Диксона, 9.

Просмотров:157 День открытых дверей «Нам 15» приурочен к юбилею Талнахской городской библиотеки.Любителей литературы о животных в читальном зале будет ждать «Зоосад», читателям с крепкими нервами представят обзор «Кошмарные ужасы». В 14.00 начнется сказочное представление «Знают книжные страницы». Также с 15 до 18 будут работать фотозона и интерактивные игровые площадки.Всех желающих ждут по адресу: ул. Диксона, 9.