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30 марта 2018, 16:16



Одаренные дети из Красноярского края смогут бесплатно отдохнуть на юге России

Чтобы получить бесплатную путевку, родители или законные представители детей должны написать заявление на имя и.о. министра образования Красноярского края Светланы Маковской с указанием сведений о школьнике, а также приложить к заявлению письменное согласие на обработку персональных данных ребенка. Согласно рейтингу базы данных «Одаренные дети Красноярья» будет сформирован список победителей. Заявление можно направить по электронной почте: aleynikova@kipk.ru. Прием заявок продлится до 20 апреля 2018 года. Форму заявления и согласие на обработку персональных данных можно скачать на

Просмотров:123 В Красноярском крае стартовал конкурс среди одаренных детей на предоставление 176 бесплатных путевок в детские оздоровительные лагеря, расположенные на морском побережье России. По условиям конкурса на путевки могут претендовать школьники от 7 до 18 лет проявившие себя в учебе, научно-исследовательской деятельности, научно-техническом и художественном творчестве, культуре и искусстве, физической культуре и спорте.Чтобы получить бесплатную путевку, родители или законные представители детей должны написать заявление на имя и.о. министра образования Красноярского края Светланы Маковской с указанием сведений о школьнике, а также приложить к заявлению письменное согласие на обработку персональных данных ребенка.Согласно рейтингу базы данных «Одаренные дети Красноярья» будет сформирован список победителей.Заявление можно направить по электронной почте: aleynikova@kipk.ru. Прием заявок продлится до 20 апреля 2018 года.Форму заявления и согласие на обработку персональных данных можно скачать на сайте министерства образования края